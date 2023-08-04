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Spor
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Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

2023-08-04 02:32:33
Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalşmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig devleri, Zaha transferi sonrası 10 numara transferinde de karşı karşıya geldi. Birçok yıldız oyuncuyu transfer ederek kadrolarını güçlendiren ezeli rakipler, 10 numara mevkisinde oynayan yetenekli oyuncu içni devreye girdi. Peki bu transfer savaşını kim kazanacak?

#1
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Süper Lig'de gelecek sezon çalşmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Süper Lig devleri, Zaha transferi sonrası 10 numara transferinde de karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Sabah' a göre; Birçok yıldız oyuncuyu transfer ederek kadrolarını güçlendiren ezeli rakipler, 10 numara mevkisinde oynayan yetenekli oyuncu içni devreye girdi. Peki bu transfer savaşını kim kazanacak? İşte tüm detaylar...

#4
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Alman basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakibin serbest statüde yer alan 22 yaşındaki on numara Anıl Gözütok'u listesine eklediği belirtildi.

#5
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Türk kökenli genç oyuncuların Türkiye'de devam eden yabancı kuralı nedeniyle bir çözüm olduğu ve Anıl Gözütok'un da Türk scoutlarının önerisiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın izleme listesine dahil olduğu öne sürüldü.

#6
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Wormatia Worms'un 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ancak kulübün küme düşmesinin ardından bu durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.

#7
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Genç oyuncunun yeni bir meydan okuma aradığı ve Almanca konuşulmayan bir ülkeye gitmek istediği kaydedildi.

#8
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Anıl Gözütok için çok fazla teklif olduğu, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun karar verebilmek için kendisine biraz daha uzun bir zaman dilimi ayırdığı yazıldı.

#9
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

İtalyan ekipleri Sampdoria ve Genoa'nın Anıl Gözütok'un transferi için teması kurduğu iddia edildi.

#10
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Sampdoria Teknik Direktörü Andrea Pirlo'ya Anıl Gözütok'un durumu hakkında bildi verildiği belirtildi.

#11
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Anıl Gözütok, on numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

#12
Foto - Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Bakalım savaşı kim kazanacak?

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