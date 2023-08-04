Zaha sonrası bir savaş daha! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Herkes bekliyor...

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalşmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig devleri, Zaha transferi sonrası 10 numara transferinde de karşı karşıya geldi. Birçok yıldız oyuncuyu transfer ederek kadrolarını güçlendiren ezeli rakipler, 10 numara mevkisinde oynayan yetenekli oyuncu içni devreye girdi. Peki bu transfer savaşını kim kazanacak?