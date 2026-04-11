İşte bu hiç iyi olmadı diyecekler: Ve Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi! Tam 6 yıl sonra...
Rakip takımlar artık bu söylemi 'işte bu hiç iyi olmadı'yı iyiden iyiye dillendirecekler gibi...
Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk takviyeyi hücum hattına yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin imzaya yakın olduğu isme dair çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası geliyor. Sarı-lacivertlilerin forvet hattına yapacağı ilk takviyelerden birinin Vedat Muriqi olacağı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye çok sıcak bakıyor. Mallorca'da top koşturan Kosovalı yıldızın transferinin 5-6 milyon euro civarında bir rakama bitirilmesi bekleniyor.
Muriqi önceki gün yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Fenerbahçe ile olan teması açıklamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye girme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi." ifadelerini kullanmıştı.
Muriqi bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla 29 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 19 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
