  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Çin sessizliğini fena bozacak! Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Gizlice harekete geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD-İsrail-İran hattında ateşkes kırılganlığını korurken, dünya Pakistan’da gerçekleşmesi beklenen kritik görüşmelere odaklanmış durumda...

#1
Müzakereler başlamadan önce Çin’in İran’a yönelik hamle hazırlığında olduğu öne sürüldü. Buna göre Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı ifade edildi.

#2
Çin'in gelecek birkaç hafta içinde İran'a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. CNN'in haberine göre, güncel ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina olup ismi verilmeyen üç kaynak, Çin'in birkaç hafta içinde İran'a hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını iddia etti. Kaynaklardan ikisi, Çin'in sevkiyatları "gerçek menşesini gizlemek için" üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu savundu.

#3
Kaynaklar, Çin'in söz konusu sevkiyatta İran'a MANPAD olarak bilinen omuzdan ateşlenen hava savunma füze sistemleri göndermeyi planladığını ileri sürdü.

#4
İran cephesinin ise söz konusu misillemede “yeni bir hava savunma sistemi” kullandığını açıkladığına dikkat çekilen haberde “Sistemin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadılar. Bu durum, Tahran’ın savunma kapasitesini hızla geliştirdiğine işaret eden önemli bir veri olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

#5
Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü, "Çin, çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamamıştır; söz konusu bilgi doğru değildir." ifadesiyle iddiaları yalanladı.Sözcü ayrıca, "Sorumlu bir büyük ülke olarak Çin, uluslararası yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmektedir. ABD tarafını, asılsız iddialarda bulunmaktan, kötü niyetle bağlantılar kurmaktan ve sansasyonel haberler yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz; ilgili tarafların gerginliği azaltmaya yönelik daha fazla çaba sarf etmesini umuyoruz." dedi.

#6
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.Haberin DevamıTrump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in, Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’
Gündem

Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’

Kiliselere karşı tek kelime edemeyen ezan düşmanları, Rıhtım’da yükselecek minarelerin korkusuyla ne yapacağını tutuşmuş durumda. Azgın azın..
Çalışanları yatağa atanlara çıt yok! Pavyoncu katletti CHP’li kadınlar nerede?
Gündem

Çalışanları yatağa atanlara çıt yok! Pavyoncu katletti CHP’li kadınlar nerede?

CHP zihniyetinin yönetimindeki belediyelerde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi! Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili"..
Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı
Gündem

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı

Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve hakkında 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen ..
Taşgetiren’e ayetli gönderme! "Hak ile batılı karıştırma"
Gündem

Taşgetiren’e ayetli gönderme! “Hak ile batılı karıştırma”

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk da..
Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!
Gündem

Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgeyi ateş çemberine çeviren gelişmeleri ele almak üzere bir t..
Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: "Kontak kapatamazsınız" diye bağırdı.
Sosyal Medya

Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Günümüzde evli çiftler arasında hızla yayılan "çocuk yapmama" kararı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile farklı bir boyutta tartışılmay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23