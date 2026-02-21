  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Bursa'da inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirlenecek.

#1
Foto - Yüzyılın Sosyal Konut Projesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

#2
Foto - Yüzyılın Sosyal Konut Projesi

Bursa'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 29 bin 566 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

#3
Foto - Yüzyılın Sosyal Konut Projesi

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

#4
Foto - Yüzyılın Sosyal Konut Projesi

Konut sayısı 312 bin 290'a yükselecek Yeni haftanın takvimine göre, bugün Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

#5
Foto - Yüzyılın Sosyal Konut Projesi

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

