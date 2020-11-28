Yüzüne bakmadığımız 5 süper besin! Öyle bir faydası var ki…

Yapılan çalışmalarda 47 meyve ve sebze incelendi ve besleyicilik açısından da en yüksek biyoyararlanıma sahip besin su teresi çıktı. Su teresi; A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra folat, kalsiyum ve demir bakımından oldukça zengindir. Uzmanlar su teresinin, lahananın sahip olduğu faydaların pabucunu bile dama atacağını söylüyor. Bu arada Trakya bölgesinde çok yaygın olan su teresi bildiğimiz tereden farklıdır. Pek çok kişi su içerisinde yetişen bu bitkinin toprakta yetişen tereden çok daha lezzetli olduğunu dile getiriyor. Sırf bunun için bile denemeye değer!