  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar! Son derce önemli engel kalkıyor: Ayak mantarına deva ancak doktorlar içeriğine dikkat diyor... Böyle bakın ne oluyor? 1500 dron uçtu! Muhteşem gösteri
15 Temmuz
15
Yeniakit Publisher
İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüşler ve anma programları gerçekleştirildi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda bir araya geldi.

1
#1
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Kayseri’de vatandaşlar, Kartal Şehitliği’nde Türk bayraklarıyla toplandı. İl protokolü ve çok sayıda vatandaş, buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

#2
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Yürüyüşe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

#3
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Meydandaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Vali Çiçek, darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen acının tazeliğini koruduğunu söyledi.

#4
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri halkının 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bugün de demokrasi destanına sahip çıktığını ifade etti. Programda “15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim Sancak Koşusu”nu tamamlayan gençler, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Çiçek’e teslim etti.

#5
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde de anma programı düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve protokol üyeleri katıldı. Talas Paraşüt Alanı’nda düzenlenen etkinlikte ise 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare büyüklüğünde ve 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı açıldı.

#6
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Sivas’ta protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplandı. Katılımcılar, İnönü Bulvarı üzerinden Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine yürüdü.

#7
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

#8
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesindeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Şimşek, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin farklılıklarını bir kenara bırakarak vatanı, bayrağı ve istiklali etrafında kenetlendiğini söyledi. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dev ekrandan takip etti.

#9
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Yozgat’ta 15 Temmuz yürüyüşü otogardan başladı ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Meydandaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti. Programa Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını izledi.

#10
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Niğde’de Valilik tarafından düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Derbent Kavşağı’nda toplandı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Valilik yanındaki otoparkta devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan canlı izlendi. Niğde Belediyesi Mehter Takımı’nın dinletisinin ardından sanatçı Murat Kekilli konser verdi. Etkinliğe Niğde Valisi Nedim Akmeşe, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

#11
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Kırıkkale’de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yürüyüşe katıldı. Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ankara ve Zafer caddelerinden geçerek Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Meydandaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan izlendi. Vali Sarıibrahim, milletin canı ve kanı pahasına özgürlüğünden, onurundan ve izzetinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

#12
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Kırşehir’de Vali Murat Sefa Demiryürek, il protokolü ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önünden Cacabey Meydanı’na yürüdü. Meydandaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Vali Demiryürek, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine sahip çıktığını belirterek, “Bu millet, tarih boyunca olduğu gibi o gece de iradesine sahip çıkmış, vatanına, bayrağına ve devletine yönelen bu hain teşebbüse asla geçit vermemiştir” dedi. Programda “15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu film gösterildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması izlendi. Sancak Koşusu’nun ardından sporcular bayrak teslimi yaptı, çeşitli turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

#13
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Nevşehir’de protokol üyeleri ve vatandaşlar Borsa Kavşağı’nda bir araya geldi. Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, mehteran eşliğinde Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Buradaki programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okuduğu programda, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. “Sancak Koşusu”na katılan genç atletler, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Kök’e teslim etti.

#14
Foto - İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İç Anadolu’daki 7 ilde düzenlenen programlarda vatandaşlar meydanlarda bir araya gelerek 15 Temmuz şehitlerini andı. Yürüyüşler, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar, sancak koşuları, konserler ve film gösterimleriyle devam eden etkinliklerde demokrasi ve milli birlik vurgusu öne çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki
Gündem

Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki

Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yaptığı füze saldırısını en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada..
Ahbap maskesi düştü şoförü her şeyi itiraf etti! Milyonlarca liralık kirli çark deşifre oldu!
Gündem

Ahbap maskesi düştü şoförü her şeyi itiraf etti! Milyonlarca liralık kirli çark deşifre oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent’in 3,5 yıllık makam ş..
İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi
Dünya

İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi

İranlı yetkili yaptığı açıklamada "ABD, Ahvaz kentinde bir kaç noktaya saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletine kurşun sıkanlar, milli iradeye tosladı
Gündem

Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletine kurşun sıkanlar, milli iradeye tosladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O gün, aziz mi..
Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti
Dünya

Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti

Rusya'dan yapılan açıklamada "Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin başmühendisi İHA saldırısında öldü" ifadeleri kullanıldı.

Gökbörü temalı forma görücüye çıktı!
Spor

Gökbörü temalı forma görücüye çıktı!

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonunda giyeceği ikinci formayı tanıttı. Mavi-beyaz çubuklu tasarımı koruyan yeni formada 'Gökbörü' figürü öne ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23