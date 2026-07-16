İç Anadolu’da 15 Temmuz ruhu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Kırşehir’de Vali Murat Sefa Demiryürek, il protokolü ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önünden Cacabey Meydanı’na yürüdü. Meydandaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Vali Demiryürek, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine sahip çıktığını belirterek, “Bu millet, tarih boyunca olduğu gibi o gece de iradesine sahip çıkmış, vatanına, bayrağına ve devletine yönelen bu hain teşebbüse asla geçit vermemiştir” dedi. Programda “15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu film gösterildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması izlendi. Sancak Koşusu’nun ardından sporcular bayrak teslimi yaptı, çeşitli turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.