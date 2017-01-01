Yüzü parçalanan adamın inanılmaz değişimi

Kendisini yüzünden vuran ve yüzü tamamen parçalanan Cameron Underwood'un son hali görenleri oldukça şaşırttı. Cameron, 2016 yılında kendisini yüzünden vurarak ağır yaralandı.
Şans eseri hayatta kalan genç hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Genç adamın yüzü parçalanmıştı ve yüz transferi gerekliydi.
6 aylık bir beklemeden sonra 23 yaşındaki William Fisher isimli bir başka genç donör oldu.
Operasyon başladı ve ameliyat 25 saat sürdü, 100'den fazla doktor katıldı.
Dokular birbirine uyunca yüz nakli başarıyla gerçekleştirilmiş oldu.
William'ın annesi Sally "oğlumun ölümünü görmek trajediydi fakat Cameron Underwood olmazsa kaldıramazdım. Evladım ona daha iyi bir hayat sunduğu için ben de kendim iyi hissediyorum." diyerek duygularını ifade etti.