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Yüzü parçalanan adamın inanılmaz değişimi

  • Kendisini yüzünden vuran ve yüzü tamamen parçalanan Cameron Underwood'un son hali görenleri oldukça şaşırttı. Cameron, 2016 yılında kendisini yüzünden vurarak ağır yaralandı.

  • Şans eseri hayatta kalan genç hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

  • Genç adamın yüzü parçalanmıştı ve yüz transferi gerekliydi.

  • 6 aylık bir beklemeden sonra 23 yaşındaki William Fisher isimli bir başka genç donör oldu.

  • Operasyon başladı ve ameliyat 25 saat sürdü, 100'den fazla doktor katıldı.

  • Dokular birbirine uyunca yüz nakli başarıyla gerçekleştirilmiş oldu.

  • William'ın annesi Sally "oğlumun ölümünü görmek trajediydi fakat Cameron Underwood olmazsa kaldıramazdım. Evladım ona daha iyi bir hayat sunduğu için ben de kendim iyi hissediyorum." diyerek duygularını ifade etti.

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