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Siyaset
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Yuvarlak masada skandal taahhütler! Ayasofya, Adalar, Öcalan....

2022-02-16 07:48:01
Yuvarlak masada skandal taahhütler! Ayasofya, Adalar, Öcalan....

Altı partinin katıldığı yuvarlak masadan, Türkiye’nin egemenlik haklarını tartışmaya açacak taahhütler çıktı. Bildiride, Ayasofya'dan Ege adalarına, Doğu Akdeniz'den Libya'ya Türkiye'ye dayatılan kararların uygulanacağı belirtildi.

#1
Foto - Ankara’da CHP öncülüğünde bir araya gelen 6 partinin ‘yuvarlak masa’ toplansından Türkiye’nin egemenlik haklarını tartışmaya açacak taahhütler çıktı. 6 partinin yayınladığı bildiride, Ayasofya’dan, Ege adalarına, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar Türkiye’ye birçok konuda dayatmada bulunan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kararlarının uygulanacağı ilan edildi. Ortak bildiri yayınladılar Pazar günü Ankara’da yuvarlak masada bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Ali Babacan’ın zirve sonrasında ortak bir bildiri yayınladı. 6 muhalefet lideri iktidara gelmeleri durumda izleyecekleri yol haritasını açıkladı. Liderler bildiride, Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Birliği (AB) karar ve normlarına uymayı taahhüt etti. Muhalefetin sözde ‘demokratik ülke inşa etmek için” hayata geçirmeyi vaat ettiği AK ve AB kararlarında Türkiye’nin egemenlik haklarından tavizler isteniyor. İşte o kararlardan bazıları:

Ankara’da CHP öncülüğünde bir araya gelen 6 partinin ‘yuvarlak masa’ toplansından Türkiye’nin egemenlik haklarını tartışmaya açacak taahhütler çıktı. 6 partinin yayınladığı bildiride, Ayasofya’dan, Ege adalarına, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar Türkiye’ye birçok konuda dayatmada bulunan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kararlarının uygulanacağı ilan edildi. Ortak bildiri yayınladılar Pazar günü Ankara’da yuvarlak masada bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Ali Babacan’ın zirve sonrasında ortak bir bildiri yayınladı. 6 muhalefet lideri iktidara gelmeleri durumda izleyecekleri yol haritasını açıkladı. Liderler bildiride, Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Birliği (AB) karar ve normlarına uymayı taahhüt etti. Muhalefetin sözde ‘demokratik ülke inşa etmek için” hayata geçirmeyi vaat ettiği AK ve AB kararlarında Türkiye’nin egemenlik haklarından tavizler isteniyor. İşte o kararlardan bazıları:

#2
Foto - 1- Ayasofya yeniden müze olsun- Ayasofya’nın statüsünün camiye dönüştürülmesi üzüntü verici. Karardan vazgeçin. Ayasofya’yı yeniden müzeye dönüştürün.

1- Ayasofya yeniden müze olsun- Ayasofya’nın statüsünün camiye dönüştürülmesi üzüntü verici. Karardan vazgeçin. Ayasofya’yı yeniden müzeye dönüştürün.

#3
Foto - 2- Adaları Yunanistan’a verin- Yunanistan’ın Ege adalarındaki egemenliği sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu bağlamda provokatif ifade ve eylemlerden kaçınmalı, net bir biçimde iyi komşuluk ilişkilerini taahhüt etmeli ve her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermeli.

2- Adaları Yunanistan’a verin- Yunanistan’ın Ege adalarındaki egemenliği sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu bağlamda provokatif ifade ve eylemlerden kaçınmalı, net bir biçimde iyi komşuluk ilişkilerini taahhüt etmeli ve her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermeli.

#4
Foto - 3- Akdeniz’de sondajı durdurun- Sondaj ve sismik arama gemilerini Akdeniz’den çekin. Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerine derhal son verin. Avrupa Birliği ile kapsamlı bir diyaloğa tam ve iyi niyetle katılın.

3- Akdeniz’de sondajı durdurun- Sondaj ve sismik arama gemilerini Akdeniz’den çekin. Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerine derhal son verin. Avrupa Birliği ile kapsamlı bir diyaloğa tam ve iyi niyetle katılın.

#5
Foto - 4- Terör operasyonları bitsin- Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG’ye karşı başlatılan askeri operasyon/ harekata son verin. Suriye’den askerinizi çekin.

4- Terör operasyonları bitsin- Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG’ye karşı başlatılan askeri operasyon/ harekata son verin. Suriye’den askerinizi çekin.

#6
Foto - 5-Libya’dan çekilin- Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti ile yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma geçersizdir. Türkiye diğer yabancı güçler gibi Libya’dan çekilmelidir.

5-Libya’dan çekilin- Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti ile yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma geçersizdir. Türkiye diğer yabancı güçler gibi Libya’dan çekilmelidir.

#7
Foto - 6-Kavala ve Demirtaş’a özgürlük- AİHM kararları uygulanarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılsın. Kararların gereği yerine getirilmezse Türkiye’ye yaptırım uygulansın.

6-Kavala ve Demirtaş’a özgürlük- AİHM kararları uygulanarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılsın. Kararların gereği yerine getirilmezse Türkiye’ye yaptırım uygulansın.

#8
Foto - 7-Maraş yeniden kapatılsın- Kapalı Maraş’ın yeniden açılmasına karşıyız. Maraş’ta atılan tüm adımların derhal geri alınsın. Aksi halde tüm araç ve seçenekler kullanılacak.

7-Maraş yeniden kapatılsın- Kapalı Maraş’ın yeniden açılmasına karşıyız. Maraş’ta atılan tüm adımların derhal geri alınsın. Aksi halde tüm araç ve seçenekler kullanılacak.

#9
Foto - 8-İstanbul Sözleşmesi geri gelmeli- Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını yeniden gözden geçirmeli.

8-İstanbul Sözleşmesi geri gelmeli- Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını yeniden gözden geçirmeli.

#10
Foto - 9-Öcalan’a ‘umut hakkı’ verin- AİHM kararı uyarınca ömür boyu hapis cezası alan Abdullah Öcalan’a ve diğer mahkumlara “umut hakkı” verilsin.

9-Öcalan’a ‘umut hakkı’ verin- AİHM kararı uyarınca ömür boyu hapis cezası alan Abdullah Öcalan’a ve diğer mahkumlara “umut hakkı” verilsin.

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