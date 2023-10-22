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Spor
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Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'yi kurtardı

2023-10-22 22:28:47
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'yi kurtardı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın golüyle Brest’i 1-0'lık skorla yendi.

#1
Foto - Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'yi kurtardı

Fransa Ligue 1'in 9’uncu haftasında Lille, sahasında Brest’i ağırladı.

#2
Foto - Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'yi kurtardı

Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mathieu Vernice önetti.

#3
Foto - Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'yi kurtardı

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille, 6’ncı dakikada Yusuf Yazıcı’nın attığı golle 1-0 kazandı.

#4
Foto - Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'yi kurtardı

Lille bu galibiyetinin ardından 15 puanla 4’üncü sıraya yükselirken, aynı puandaki Brest 5’inci sıraya geriledi.

#5
Foto - Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'yi kurtardı

Yusuf Yazıcı, Brest'e attığı gol ile bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

#6
Foto - Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'yi kurtardı

26 yaşındaki orta saha, bu sezon Lille formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Olimpija Ljubljana’ya karşı gol atmıştı.

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