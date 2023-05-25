Yurtdışı yine rekor kırdı! Oy verme işlemi tamamlandı

GURBETÇİLER İZİNLERİNİ ERKENE ÇEKTİ Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler oy kullanmak için yıllık izinlerini erkene çekti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkış olmak üzere 2 peronda kurulan 2 sandığa, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda gurbetçi geliyor. Almanya'dan gelip Balıkesir'e giden Çetin Tekeli, "İzne biraz daha geç çıkacaktık ama oylarımızı Türkiye'de kullanmak için erkene çektik" dedi. Eşi Hatice Tekeli de Türkiye'ye vatandaşlık görevlerini yapmak için geldiklerini söyledi. Tekeli, "Biz Türkiye'ye geldiğimizde birkaç ay kalıyoruz normalde. Gümrükte oyumuzu kullanmak için erken yola çıktık. Sandığa göre ayarladık tatilimizi. Şimdi de vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.