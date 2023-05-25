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Yurtdışı yine rekor kırdı! Oy verme işlemi tamamlandı

2023-05-25 07:27:52
Yurtdışı yine rekor kırdı! Oy verme işlemi tamamlandı

Oy verme işleminin tamamlandığı yurtdışında seçmen ikinci turda da rekor kırdı. Dün saat 20.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde 1 milyon 856 bin 968 oy kullanıldı. İlk turda yurtdışında 1 milyon 691 bin 287, gümrüklerde ise 148 bin 847 seçmen sandığa gitmişti.

#1
Foto - Yurtdışı yine rekor kırdı! Oy verme işlemi tamamlandı

73 ülkedeki 151 temsilcilikte cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy verme işlemi dün tamamlandı. Yurtdışındaki vatandaşlar ilk gün olan 20 Mayıs’ta temsilcilikler ve gümrük noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. İlk gün temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullandı. İkinci gün bu sayı 1 milyon 38’e yükseldi. İlk dört günde rakam 1 milyon 733 bin 973’e, son gün olan dün de saat 20.00 itibarıyla 1 milyon 856 bin 968’e ulaştı.

#2
Foto - Yurtdışı yine rekor kırdı! Oy verme işlemi tamamlandı

GÜNDE 400 BİN SEÇMEN Her gün yaklaşık 400 bin yurtdışı seçmen oy kullandı. Sadece ilk dört günde oy kullanan seçmen sayısı ilk turdakinin toplamını geride bıraktı. Oylar, bir önceki seçime göre katlandı. 2018’de ilk beş günde yurtdışında oy kullanan seçmen sayısı sadece 328 bin 575’ti. Bu seçime göre dört günde oy kullanan seçmen sayısı beş kattan fazla arttı.

#3
Foto - Yurtdışı yine rekor kırdı! Oy verme işlemi tamamlandı

GÜMRÜKLERDE SÜRÜYOR Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen isterse; oy verme günü olan 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar gümrüklerde oy vermeyi sürdürecek. Oyların gümrüklerde kullanılanlarla birlikte 2014’te başlayan uygulama kapsamında tüm seçimlerde kullanılan katılım oranını aşması ve iki milyonu bulması bekleniyor.

#4
Foto - Yurtdışı yine rekor kırdı! Oy verme işlemi tamamlandı

GURBETÇİLER İZİNLERİNİ ERKENE ÇEKTİ Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler oy kullanmak için yıllık izinlerini erkene çekti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkış olmak üzere 2 peronda kurulan 2 sandığa, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda gurbetçi geliyor. Almanya'dan gelip Balıkesir'e giden Çetin Tekeli, "İzne biraz daha geç çıkacaktık ama oylarımızı Türkiye'de kullanmak için erkene çektik" dedi. Eşi Hatice Tekeli de Türkiye'ye vatandaşlık görevlerini yapmak için geldiklerini söyledi. Tekeli, "Biz Türkiye'ye geldiğimizde birkaç ay kalıyoruz normalde. Gümrükte oyumuzu kullanmak için erken yola çıktık. Sandığa göre ayarladık tatilimizi. Şimdi de vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

#5
Foto - Yurtdışı yine rekor kırdı! Oy verme işlemi tamamlandı

BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTINIZ Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yurtdışında Oy kullanan vatandaşlara seslendiği Twitter mesajında özetle şu satırlara verdi: “Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her kardeşime teşekkür ediyorum. Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.”

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