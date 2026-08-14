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Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

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Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışından arabasıyla birlikte gelen kişilere yönelik yapılan yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#1
Foto - Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında yaşayan kişiler tarafından geçici olarak Türkiye'ye getirilen araçlara ilişkin esasları yeniden düzenledi. Emeklilik belgesinin kapsamı yeniden belirlenirken, hak sahibi dışında aracı kullanabilecek kişilere ilişkin şartlar da değiştirildi.

#2
Foto - Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bakanlığın "Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#3
Foto - Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tebliğin mevcut hükümlerine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil yurt dışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri halinde, taşıtlarına 730 gün süre veriliyor. Tebliğ değişikliği ile ibraz edilmesi gereken emeklilik belgesinin tanımı yeniden belirlendi.

#4
Foto - Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Buna göre, yurt dışından emekli olduğunu gösterecek kişilerce, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümesi emeklilik belgesi olarak kabul edilecek.

#5
Foto - Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tebliğle, hak sahibi dışında aracı kullanacak kişilere ilişkin esaslar da yeniden belirlendi. Buna göre, turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen araçlar, izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye dışında bulunan eşi veya akrabası olan kişilerce kullanılabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması kaydıyla ikamet yeri Türkiye dışında bulunan kişilerce de söz konusu araçların kullanılması mümkün olacak./& kaynak: haber7

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