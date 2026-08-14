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Tadilatta büyük sürpriz! Duvarın arkasından adeta servet fışkırdı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tadilatta büyük sürpriz! Duvarın arkasından adeta servet fışkırdı!

Belçika'nın Dendermonde kentinde eski bir binanın tadilatı sırasında duvarın içine gizlenmiş gizemli bir sandık bulundu.

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Foto - Tadilatta büyük sürpriz! Duvarın arkasından adeta servet fışkırdı!

Açılan sandığın içinden tam 9 milyon euro değerinde altın külçeleri ve sikkeler çıktı.

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Foto - Tadilatta büyük sürpriz! Duvarın arkasından adeta servet fışkırdı!

Sosyal yardım kuruluşuna ait eski binada çalışan inşaat işçileri, bodrum katındaki duvarı yıktıkları sırada gizlenmiş bir sandık fark etti.

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Foto - Tadilatta büyük sürpriz! Duvarın arkasından adeta servet fışkırdı!

Sandığı açan işçiler gözlerine inanamazken, durum hemen polise ve bina yönetimine bildirildi. Güvenlik güçlerince el konulan dev servetin kaynağını ve sahibini belirlemek için savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Olaya tanık olmak ve şansını denemek isteyen meraklılar ise bölgeye akın etti.

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