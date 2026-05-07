Yunanistan'ın uykularını kaçıracak gelişme: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 için tarih verildi
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "TF-2000 Hava Savunma Muhribi ile ilgili heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

"Çelik Kubbe" hava savunma mimarisinin denizdeki uzantısı olacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, 2028'de denize inecek. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "TF-2000 Hava Savunma Muhribi bizim ana yüklenicisi olduğumuz ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesi. Oldukça iyi gidiyor şu anda 6 bloğun inşası yapıldı ve devam ediyor. 2028'de denize inmesi planlanıyor" dedi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ana yüklenicisi ASFAT da yerini aldı.

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş özellikle bakım onarım çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Biz ASFAT olarak, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı bir şirket olarak, askeri fabrikalarımız 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersane imkan ve kabiliyetlerini kullanıyoruz bilindiği gibi. Buralarda biz bakım, onarım, iyileştirme faaliyetleri yapıyoruz. Biz özellikle bunu öne çıkardık. Çok platform geliştirebilirsiniz, çok ürün yaparsınız ama bunları hiç kullanamayabilirsiniz. Ya da bir kere kullanabilirsiniz. Ama bunu sürekli kullanabilmek ve kullanılabilecek şekilde onu idame etmek ve savunmada kullanmak için hazır halde tutmak bir kabiliyet işidir.

O da bakım, onarım, iyileştirme ile oluyor. İşte tam da ASFAT bu yönünü öne çıkaran bir dönem yaşıyor. Bununla da yurt dışından çok ciddi talepler geliyor. Mesela çok yakın zamanda Senegal'in uçağı Kayseri'ye geldi, onun bakım onarım işini yapıyoruz. Bunun devamı geldi; birçok Afrika ülkesinden, Avrupa'dan, yakın Avrupa'dan, Orta Doğu'dan görüşmelerimiz devam ediyor.

Yurt dışından uçaklar ve diğer platformları Türkiye'ye getirerek onların bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başladık. Bu önemli bir aşamadır. ASFAT bu yönünü öne çıkaran bir şekilde savunma sanayiinde sürdürülebilirlik anlamında söylüyorum bunu, dünyaya pazarlıyoruz. Dost ve müttefik ülkelerimizde bu imkan ve kabiliyetlerimizi kullanarak onlara destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

TF-2000 hava savunma muhribi hakkında bilgi veren İlbaş, "TF-2000 Hava Savunma Muhribi, o da bizim ana yüklenicisi olduğumuz ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesi. Tabii ona Faz-1 ana yüklenicisi olarak başlamıştık, şimdi Faz-2'ye de başladık devam ediyor. Oldukça iyi gidiyor; blok blok inşası yapılıyor, şu anda 6 bloğun inşası yapıldı ve devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sistemlerle ilgili biraz önce TÜBİTAK BİLGEM ile sözleşme imzaladık.

Degaussing sistemi mesela TÜBİTAK'tan tedarik ediyoruz. Yerli ve milli sistemleri tercih ediyoruz özellikle. 2028'de denize inmesi planlanıyor, 2031'de ise tam teslimatın tamamlanması hedefleniyor. Hedefte herhangi bir aksama olmayacağını öngörüyoruz" dedi.

Blondepate

Yunanın uykusu kaçmaz. ABD, Fransa ve AB öyle bir yüksek doz verdiler ki uyanması mümkün değil..
