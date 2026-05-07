Türkiye savunmada bombaları bir bir patlatıyor: Şimdi de GÖKBÖRÜ sahaya sürüldü

Uğur, dünyada konseptin değiştiğini, kara araçlarının modernize olduğunu ve insansız sistemlerin ön plana çıktığını, kara araçlarında Türkiye'nin dünyanın en ileri ülkesi olduğunu söyledi. Kara Araçları Daire Başkanlığı ve ordunun buna çok büyük önem verdiğini dile getiren Uğur, "Bugüne kadar yaptığımız testlerde biz bunu sahada denemek istiyoruz dediğimiz zaman hiçbir zorluk yaşamıyoruz. 'Görüş istiyoruz' dediğimiz zaman, bütün tecrübelerini aktaran deneyimli bir güvenlik gücümüz var bizim. 'Biz de bu böyle olursa şu daha iyi olacak' gibi oradan fikre ulaşabiliyoruz." diye konuştu. Uğur, bir laboratuvara kapanıp 4 bilim adamı, 5 mühendisle robot üretmediklerini, üretimi Türk milleti ile asker ve polisle beraber yaptıklarını belirterek, "O yüzden dünyanın en iyisi bu. Bundan daha iyisi olacak mı? Olacak. Yine bir Türk firması yapacak. Belki biz yapacağız, belki başka bir Türk firması yapacak. En iyisi de yine böyle olacak. Başka türlü olmaz zaten. Çünkü biz karacı bir milletiz, karayı biz biliriz." dedi.