Hristiyanlar, Stockholm Sendromu yaşıyor: Batı tam bir Yahudi körü!

İsrail askerinin Lübnan’ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı bölgede bulunan Meryem Ana heykeline hakareti tepki gördü. Sosyal medyada bir çok Hristiyan, yahudiliğin bir sapkınlık olduğunu ve kendilerinden başka kimseye yaşama hakkı tanımadığını belirterek, Avrupa ve Amerika’nın artık Hristiyanlığın aşağılanmasına izin vermemesi gerektiğini belirtti. Batılıların ekonomik kaygılarla İsrail’e boyun eğdiğini belirten Hristiyan sosyal med kullanıcıları, kendi ülkelerinin bu hakaretlere sessiz kalmasına da tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Yahudiliğe karşı tüm insanları ortak hareket etmeye çağırıp, sapkın zihniyetin yok edilmesi gerektiğini savundu. HAZRETİ İSA HEYKELİNE VE RAHİBEYE SALDIRI İsrail ordusuna mensup bir asker, 19 Nisan’da Lübnan’ın güneyinde İsrail’in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan’da Hazreti İsa’yı simgeleyen heykeli balyozla parçalamıştı. İsrail ordusu, olaya ait fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.