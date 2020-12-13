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Yunanistan'ı şoka sokan harita! Darbeyi beklemedikleri yerden yediler

2020-12-13 08:10:54
Yunanistan'ı şoka sokan harita! Darbeyi beklemedikleri yerden yediler

Dün sona eren AB zirvesi sonrasında Türkiye haberlerini manşetten veren Yunan basınında büyük bir hayal kırıklığı hakim. Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Atina'nın istediğini alamaması Yunan basınında öfkeyle karşılandı.

#1
Foto - Yunanistan'da hayal kırıklığı bitmiyor... Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrini ile denizlerdeki menfaatlerini koruma stratejisi Yunanistan’da paniğe yol açmaya devam ediyor. AB Zirvesi'nden istediğini alamayan Yunanistan'a bir darbe daha geldi. Mavi Vatan haritası, arama motoru Google'da yayınlandı.

Yunanistan'da hayal kırıklığı bitmiyor... Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrini ile denizlerdeki menfaatlerini koruma stratejisi Yunanistan’da paniğe yol açmaya devam ediyor. AB Zirvesi'nden istediğini alamayan Yunanistan'a bir darbe daha geldi. Mavi Vatan haritası, arama motoru Google'da yayınlandı.

#2
Foto - Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin yürüttüğü çalışma ile Google'a eklenen Mavi Vatan haritası, 462 bin kilomotrelik deniz sınırlarımızı ihtiva ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, geçen günlerde de Google tarafından boğazların isminin değiştirilmesine karşı bir kampanya başlatmış ve Google'un

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin yürüttüğü çalışma ile Google'a eklenen Mavi Vatan haritası, 462 bin kilomotrelik deniz sınırlarımızı ihtiva ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, geçen günlerde de Google tarafından boğazların isminin değiştirilmesine karşı bir kampanya başlatmış ve Google'un "Bosphorus" ve "Dardanelles" yaptığı isimleri "İstanbul" ve "Çanakkale" olarak değiştirmişti.

#3
Foto - Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos, önceki gün Kathimerini gazetesinde 'Türkiye'nin aşırı hırsları' başlıklı bir analiz kaleme almıştı. Diakopulos,Türkiye'nin Mavi Vatan Doktrini ile Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını iddia etmişti. Diakopulos,

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos, önceki gün Kathimerini gazetesinde 'Türkiye'nin aşırı hırsları' başlıklı bir analiz kaleme almıştı. Diakopulos,Türkiye'nin Mavi Vatan Doktrini ile Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını iddia etmişti. Diakopulos, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek. Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika'da ve Somali sayesinde de Kızıldeniz'e açıldılar." ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - YUNAN MEDYASI KARALAR BAĞLADI- Öte yandan, dünyanın izlediği Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Yunanistan medyası, bugün de karalar bağladı. Zirvenin sonuç bildirisinde yaptırım kararı yer almazken, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar olduğu vurgulaması da Yunan basınında öfkeyle karşılandı. Avrupa Birliği'ni sürekli kışkırtmaya çalışan Yunanistan'da, Almanya ve Bulgaristan'ın AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımları bloke etmesi haberleştirildi.

YUNAN MEDYASI KARALAR BAĞLADI- Öte yandan, dünyanın izlediği Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Yunanistan medyası, bugün de karalar bağladı. Zirvenin sonuç bildirisinde yaptırım kararı yer almazken, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar olduğu vurgulaması da Yunan basınında öfkeyle karşılandı. Avrupa Birliği'ni sürekli kışkırtmaya çalışan Yunanistan'da, Almanya ve Bulgaristan'ın AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımları bloke etmesi haberleştirildi.

#5
Foto - İngilizce yayın yapan Greek City Times internet sitesi,

İngilizce yayın yapan Greek City Times internet sitesi, "Ankara'ya yönelik yaptırımlara açıkça karşı çıkan AB liderleri, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov'du." diye yazdı.

#6
Foto - Haberde İspanya, İtalya, Malta ve Macaristan'ın da yaptırımlara karşı olduklarından ancak bunu bir önceki Avrupa Konseyi toplantısına göre güçlü bir şekilde ifade etmedikleri ifadesi yer aldı.

Haberde İspanya, İtalya, Malta ve Macaristan'ın da yaptırımlara karşı olduklarından ancak bunu bir önceki Avrupa Konseyi toplantısına göre güçlü bir şekilde ifade etmedikleri ifadesi yer aldı.

#7
Foto - Haberde ayrıca Bulgaristan lideri Borissov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan iyi ilişkilerine dikkat çekildi.

Haberde ayrıca Bulgaristan lideri Borissov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan iyi ilişkilerine dikkat çekildi.

#8
Foto - Yunan Kathimerini gazetesi, zirvenin sonuç bildirisinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak kınandığını ancak Ankara için olumsuz görülmediğini yazdı. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasına geniş bir şekilde yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Yunan Kathimerini gazetesi, zirvenin sonuç bildirisinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak kınandığını ancak Ankara için olumsuz görülmediğini yazdı. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasına geniş bir şekilde yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar." sözleri de haberde yer aldı. Kathimerini'nin haberinde, "Türkiye'nin temel amacı ABD'nin yaptırım olasılığıyla başa çıkmaktır." ifadesi yer aldı.

#9
Foto - Türkiye için, Brüksel'den alınan sonucun büyük bir sürpriz olmadığını yazan gazete,

Türkiye için, Brüksel'den alınan sonucun büyük bir sürpriz olmadığını yazan gazete, "Ancak ABD'nin uygulamaya hazırladığı önlemler konusunda belirsizlik var. Erdoğan, ABD’nin CAATSA yaptırımlarına tepki göstererek, “ABD’nin kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye’yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır” dedi." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Hürriyet Daily News için kaleme aldığı makaleden de alıntı yapılan haberde, "Ege ve Akdeniz'deki on yıllardır süren anlaşmazlıklar çözülmemiş durumda." cümlesi de yer aldı. Haber Akar'ın şu cümleleri ile devam etti: "Ve bu yıl tüm dünya Covid-19 salgınıyla boğuşurken, bu anlaşmazlıklar bir kez daha Türkiye ile Yunanistan arasında çekişme kaynağı oldu. Yine de Türkiye’nin diplomasi ve diyaloğa kapısı da açık."

#10
Foto - Yunan To Vima gazetesi ise,

Yunan To Vima gazetesi ise, "Zirve: Garip bir Avrupa Türkiye'ye stratejisiz mesajlar gönderiyor" başlıklı bir haber yayınladı. Yunan hükümetinin tavrını eleştiren haberde, "Hükümet, AB Zirvesi'nin Türkiye ile ilgili kararlarını olumlu bir adım olarak sunmaya çalıştı. Ancak bu, Avrupa'nın hala bir stratejiden yoksun olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz." ifadeleri yer aldı. To Vima'nın haberinde şu ifadelere yer verildi: "AB Zirvesi bir kez daha Avrupa-Türkiye ilişkileri konusundaki önemli tartışmaları geleceğe erteleme kararı aldı. Ne de olsa bu, Brüksel müzakerelerinde neredeyse yazılı olmayan bir kuraldır: ciddi bir karar verilene kadar her zaman ertelenebilir." To Vima'nun hükümeti eşeltiren haberindeki, "Yunan hükümeti bu aşamada daha baskıcı herhangi bir siyasi duruş sergilememeyi veya veto tehdidinde bulunmamayı seçti." ifadesi dikkat çekti. Yunanistan'ın Zirve'den başarısızlıkla döndüğünün altını çizen haberde, "Muhtemelen, Polonya ve Macaristan'ın dayattığı bütçe vetosunun üstesinden gelmeye odaklanılan bir zirvede neden bu kadar başarısız olduklarına dair bir faktör." denildi. Haberde, Zirve'den çıkan kararın, Avrupa-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için alınmış "olumlu bir teklif" olduğu ifadeleri kullanıldı.

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