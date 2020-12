Yunanistan'ı şoka sokan harita! Darbeyi beklemedikleri yerden yediler

Yunan To Vima gazetesi ise, "Zirve: Garip bir Avrupa Türkiye'ye stratejisiz mesajlar gönderiyor" başlıklı bir haber yayınladı. Yunan hükümetinin tavrını eleştiren haberde, "Hükümet, AB Zirvesi'nin Türkiye ile ilgili kararlarını olumlu bir adım olarak sunmaya çalıştı. Ancak bu, Avrupa'nın hala bir stratejiden yoksun olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz." ifadeleri yer aldı. To Vima'nın haberinde şu ifadelere yer verildi: "AB Zirvesi bir kez daha Avrupa-Türkiye ilişkileri konusundaki önemli tartışmaları geleceğe erteleme kararı aldı. Ne de olsa bu, Brüksel müzakerelerinde neredeyse yazılı olmayan bir kuraldır: ciddi bir karar verilene kadar her zaman ertelenebilir." To Vima'nun hükümeti eşeltiren haberindeki, "Yunan hükümeti bu aşamada daha baskıcı herhangi bir siyasi duruş sergilememeyi veya veto tehdidinde bulunmamayı seçti." ifadesi dikkat çekti. Yunanistan'ın Zirve'den başarısızlıkla döndüğünün altını çizen haberde, "Muhtemelen, Polonya ve Macaristan'ın dayattığı bütçe vetosunun üstesinden gelmeye odaklanılan bir zirvede neden bu kadar başarısız olduklarına dair bir faktör." denildi. Haberde, Zirve'den çıkan kararın, Avrupa-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için alınmış "olumlu bir teklif" olduğu ifadeleri kullanıldı.