Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Belirsizlik ortamında tüketiciler daha temkinli davranmaya başladı. Katılımcıların yüzde 68'i fiyatları yakından takip ettiğini, yüzde 76'sı indirim ve kampanyalara yöneldiğini ifade etti. Her 10 kişiden 8'i en uygun fiyatı ararken, tüketicilerin yarısı alışverişlerini sıkı bir bütçe planına göre gerçekleştirdi. 2006-2025 dönemine ait veriler, tüketim miktarlarının büyük ölçüde sabit kaldığını ancak fiyatların yaklaşık yüzde 30 arttığını ortaya koydu.