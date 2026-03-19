  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Körfez'de ve bölge ülkelerinde sıcak saatler yaşanırken, Yunanistan'da ise halkı savaş korkusu sardı...

Foto - Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkileri Avrupa'ya sıçradı. Yunanistan'da yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 72'si harcamalarını azaltırken, bazı vatandaşlar temel ihtiyaç ürünlerini stoklamaya başladı.

Foto - Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Yunanistan'da yapılan son araştırma, jeopolitik gelişmelerin toplum üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre artan küresel gerilimler, tüketici psikolojisini doğrudan etkilerken alışveriş alışkanlıklarından sosyal yaşama kadar birçok alanda değişim yaşandı.

Foto - Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Araştırma verileri, toplum genelinde kaygı seviyesinin ciddi biçimde yükseldiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 57'si kendini endişeli hissettiğini belirtirken, yüzde 27'si yüksek stres altında olduğunu ifade etti. Gelişmelerden etkilenmediğini söyleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 3'te kaldı. Artan kaygı, doğrudan tüketim davranışlarına yansıdı. Katılımcıların yüzde 72'si alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtirken, yüzde 35'i harcamalarını azalttı. Yüzde 25'lik kesim sosyal aktivitelerini sınırlandırırken, yüzde 10'u temel ihtiyaç ürünlerini stoklamaya başladı. Tüketicilerin en çok endişe duyduğu başlıklar arasında fiyat artışları, ürün kıtlığı ve tedarik zinciri sorunları öne çıktı.

Foto - Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Şubat ayı verileriyle yapılan karşılaştırma, değişimin boyutunu daha net ortaya koydu. Önceki dönemde gıda fiyatları ve enerji maliyetleri ön plandayken, savaş sonrası süreçte kaygılar ürün bulunabilirliği ve piyasa istikrarına kadar genişledi. Uzmanlar, bu durumun ekonomik belirsizliğin derinleştiğine işaret ettiğini belirtti.

Foto - Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

NielsenIQ'nun 9-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, Yunanistan'daki hane halklarının önemli bir bölümünün zaten ekonomik baskı altında olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 57'si gelirlerinin yalnızca temel ihtiyaçlara yettiğini ifade ederken, sadece yüzde 13'ü mali durumunda iyileşme yaşadığını söyledi. Bu veriler, savaş öncesinde de kırılgan olan ekonomik yapının yeni gelişmelerle daha fazla baskı altına girdiğini gösterdi.

Foto - Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Belirsizlik ortamında tüketiciler daha temkinli davranmaya başladı. Katılımcıların yüzde 68'i fiyatları yakından takip ettiğini, yüzde 76'sı indirim ve kampanyalara yöneldiğini ifade etti. Her 10 kişiden 8'i en uygun fiyatı ararken, tüketicilerin yarısı alışverişlerini sıkı bir bütçe planına göre gerçekleştirdi. 2006-2025 dönemine ait veriler, tüketim miktarlarının büyük ölçüde sabit kaldığını ancak fiyatların yaklaşık yüzde 30 arttığını ortaya koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

kaçın türkler geliyor.... iran dediğin yarısı türk...

Ccc

Kamalistlerin akrabaları.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23