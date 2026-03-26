Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuğunda ABD ve İranlı yetkililerin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak tarafların talepleri arasındaki farkların büyük olması nedeniyle görüşmelerin başarı ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. ABD yönetimi ise İran’a süre uyarısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Tahran’ın çatışmayı sona erdirmemesi halinde ABD’nin çok daha sert karşılık vereceğini söyledi.