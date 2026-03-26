Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor
Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor
Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor

Trump'tan büyük sürpriz çıktı.. İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı.

Foto - Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor

ABD, İran’la olası müzakere süreci kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi geçici olarak hedef listesinden çıkardı.

Foto - Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar karşılıklı olarak devam ederken, savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Wall Street Journal’ın haberine göre ABD, olası müzakere sürecini değerlendirmek amacıyla iki üst düzey İranlı yetkiliyi geçici olarak hedef listesinden çıkardı.ABD’li yetkililer, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere kapısını aralaması üzerine 4 ila 5 günlüğüne hedef listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Foto - Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuğunda ABD ve İranlı yetkililerin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak tarafların talepleri arasındaki farkların büyük olması nedeniyle görüşmelerin başarı ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. ABD yönetimi ise İran’a süre uyarısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Tahran’ın çatışmayı sona erdirmemesi halinde ABD’nin çok daha sert karşılık vereceğini söyledi.

Foto - Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor

Savaşın başlangıcından bu yana İsrail, hava saldırılarıyla çok sayıda üst düzey İranlı yetkiliyi hedef aldı. İsrail, Gazze ve Lübnan’da uyguladığı “lider kadroyu tasfiye” stratejisini İran’da da sürdürmeyi planladığını açıkladı. ABD ise saldırılarını daha çok İran’ın askeri tesisleri ve füze kapasitesine yöneltti.

Foto - Köşeye sıkışan Sarı Şeytan Trump'dan sürpriz strateji çıktı! Tüm dünya bunu konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, önceki açıklamalarında saldırıların İran’ın lider kadrosunu büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğini savundu. Trump, bu durumun barış görüşmeleri için muhatap bulmayı zorlaştırdığını ifade etti. Bölgede hem askeri hem diplomatik hareketlilik sürerken, gelişmeler yakından izleniyor.

Yorumlar

diyarbakırlı

Resmen psikolojik olarak çöküntü haldeler.
Terör devleti İsrail'e resti çektiler
Dünya

Terör devleti İsrail'e resti çektiler

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Toprakları işgal eden İsrail ile "ateş altında" müzakereleri reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı: ..
İran'da ele geçirilen Mossad ajanından itiraflar!
Dünya

İran’da ele geçirilen Mossad ajanından itiraflar!

İran’da gözaltına alınan bir MOSSAD ajanı, İsrail’e füzelerin isabet ettiği noktalar hakkında bilgi ilettiğini ve gerektiğinde yeni saldırıl..
Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan'a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!
Dünya

Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!

İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi
Gündem

Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Semnan eyaletinde yürüttüğü titiz operasyonla emperyalist güçlerin uşaklığını yapan bir ihanet şebekesini çö..
Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev
Gündem

Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev

Lübnan direnişi Hizbullah, işgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki askeri noktaları nitelikli füzelerle hedef alırken, sınır hattında sürdü..
Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
Dünya

Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek" ifadeleri kullanıldı. ..
+90 (553) 313 94 23