Gündem
Yunanistan’da "KARGU" kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti
Giriş Tarihi:

Yunanistan’da “KARGU” kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti

Türk savunma devi STM tarafından geliştirilen milli vurucu İHA KARGU, dünyada ses getiren "sürü operasyonu" başarısıyla Yunanistan’ın bir numaralı gündem maddesi oldu. Tek bir komutla alt sürülere ayrılarak üç farklı hedefi eş zamanlı imha eden KARGU sürüsü, Türkiye’nin bu alandaki teknolojik üstünlüğünü kanıtladı. Test sonrası endişeye kapılan Yunan medyası, "Aşil Kalkanı" oluşturulması gerektiğini belirterek Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi hayranlık ve korkuyla paylaştı.

#1
Foto - Yunanistan’da "KARGU" kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti

Savunma devi STM, geçtiğimiz günlerde sürü İHA teknolojileri alanında tarihi bir başarıya imza attı. Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edilen faaliyette, STM'nin tamamen milli yazılım ve algoritmalarla geliştirdiği KARGU sürü İHA'ları ilk kez canlı mühimmat patlamalı bir ortamda başarıyla test edildi. Söz konusu test Yunan basınında gündem olurken, Türkiye'nin, ilk kez 20 adet KARGU'dan oluşan İHA sürüsünü test ettiği ve gerçek mühimmatla yapılan atışlarda hedeflerini mutlak hassasiyetle vurduğu ifade edildi.

#2
Foto - Yunanistan’da "KARGU" kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti

KARGU sürüsünün, görev bölgesine vardığında, operatörden gelen tek bir komutla üç farklı hedef için otomatik olarak alt sürülere ayrıldığı ve eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizildi. Test ile Türkiye'nin, gerçek mühimmatla operasyonel bir senaryoda sürü yeteneğini ilk kez gösterdiği kaydedildi. Test ile ayrıca Ankara'nın, dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu gelişmiş sürü operasyonları yeteneklerine sahip olduğu ifade edildi.

#3
Foto - Yunanistan’da "KARGU" kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti

Yoğun saldırı konsepti bağlamında sürü sistemlerinin, hedef bölgede çok sayıda İHA'nın eş zamanlı ve koordineli navigasyonu yoluyla düşman savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığı belirtildi. STM algoritmaları sayesinde sürü halindeki İHA'ların, taşıdıkları mühimmat türüne uygun hedefleri vurabileceği aktarılırken, kullanılan sistemlerde, yeni İHA'ların gerçek zamanlı olarak sürüye eklenebileceği ve sürüden çıkarılabileceği, görevler güncellenebilir ve sürü, görev alanı içinde çeşitli alt görevleri yerine getirmek üzere bölünebileceği dile getirildi.

#4
Foto - Yunanistan’da "KARGU" kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti

KARGU'dan büyük endişe duyan Yunan basını, stratejik düzeyde Yunanistan için "Aşil Kalkanı"nı mümkün olan en kısa sürede oluşturmanın gerekli olduğunu ve taktik düzeyde ise piyade müfrezesi, tank taburu, topçu taburu ve daha üst seviyelerden itibaren insansız hava aracı karşıtı sistemler tedarik edilmesi gerektiğini vurguladı.

