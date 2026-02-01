Yunanistan’da “KARGU” kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti
Türk savunma devi STM tarafından geliştirilen milli vurucu İHA KARGU, dünyada ses getiren "sürü operasyonu" başarısıyla Yunanistan’ın bir numaralı gündem maddesi oldu. Tek bir komutla alt sürülere ayrılarak üç farklı hedefi eş zamanlı imha eden KARGU sürüsü, Türkiye’nin bu alandaki teknolojik üstünlüğünü kanıtladı. Test sonrası endişeye kapılan Yunan medyası, "Aşil Kalkanı" oluşturulması gerektiğini belirterek Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi hayranlık ve korkuyla paylaştı.