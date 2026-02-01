Yunanistan’da “KARGU” kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti

KARGU sürüsünün, görev bölgesine vardığında, operatörden gelen tek bir komutla üç farklı hedef için otomatik olarak alt sürülere ayrıldığı ve eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizildi. Test ile Türkiye'nin, gerçek mühimmatla operasyonel bir senaryoda sürü yeteneğini ilk kez gösterdiği kaydedildi. Test ile ayrıca Ankara'nın, dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu gelişmiş sürü operasyonları yeteneklerine sahip olduğu ifade edildi.