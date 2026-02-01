  • İSTANBUL
Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş
Haber Merkezi

Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan sübyancı Jeffrey Epstein'ın, İngiliz istihbarat teşkilatı MI6 ve İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın eski mensuplarıyla kirli ilişkileri ortaya saçıldı. Epstein'ın, Türkiye'nin yakın dostu ülkenin yeniden inşasına yardımcı olma bahanesiyle yetkililerden haraç almak ve devlet varlıklarına el koymak yönünde planları görüştüğü belirlendi. İşte detaylar...

#1
Foto - Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş

Milyarder Jeffrey Epstein, Libya'nın yeniden inşası bahanesiyle yerel yetkililere haraç alma planları yaparken, MI6 ve Mossad'ın eski mensuplarıyla işbirliği içinde olduğu belgelerle ortaya çıktı. E-postalarda, Libya'daki dondurulmuş varlıkların geri kazanılması amacıyla stratejiler üzerinde durulmuş.

#2
Foto - Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti. Dosyalarda yer alan, Epstein'e gönderilen Temmuz 2011 tarihli bir e-posta'da, Epstein ve çevresinin, Libya'daki siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu iddialarını yeniden gündeme taşıyor.

#3
Foto - Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş

Söz konusu e-postada, Libya'ya ait olduğu belirtilen ve uluslararası alanda dondurulmuş yaklaşık 80 milyar dolarlık fonun bulunduğu, bunun 32,4 milyar dolarının ABD'de yer aldığı ifadesi bulunuyor. E-postada, "Libya'ya ait çalınmış ve zimmete geçirilmiş" varlıkların gerçek tutarının bu miktarın üç ila dört katı olabileceği tahmininde bulunularak, söz konusu paraların küçük bir bölümünün dahi tespit edilip geri alınmasının "milyarlarca dolarlık kazanç" anlamına geleceğinin vurgulandığı görülüyor.

#4
Foto - Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş

Libya'nın yeniden inşası ve ekonomisinin canlandırılması için gelecekte en az 100 milyar dolarlık harcama planlandığı belirtilen e-postada, bu sürecin "daha büyük bir fırsat" sunduğu ifadesi yer alıyor. E-postada, Libya'nın kişi başına düşen nüfus, enerji rezervleri ve okuryazarlık oranları açısından zengin bir ülke olduğuna, bu durumun finansal ve hukuki girişimler açısından avantaj sağladığına dikkat çekiliyor.

#5
Foto - Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş

Yazışmada, bazı uluslararası hukuk firmalarıyla bu konuda "başarı ücreti" esasına dayalı çalışmalar konusunda görüşmeler yapıldığı aktarılarak, daha önce MI6 ve Mossad'da görev yapmış bazı kişilerin, Libya'ya ait olduğu iddia edilen varlıkların tespiti ve geri kazanılması sürecine destek vermeye istekli olduğu ifadeleri yer alıyor.

#6
Foto - Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş

E-postada, bu sürece erken dahil olunması halinde bunun "önemli bir fırsat" olacağı vurgusu da bulunuyor. Belgelerde yer alan bu yazışmalar, Epstein ve çevresinin, Libya'daki siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu iddialarını yeniden gündeme taşıyor.

