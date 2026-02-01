Sadece sapık değilmiş! Sübyancı Epstein, Mossad’ı da arkasına alıp Türk dostu ülkenin parasına göz dikmiş
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan sübyancı Jeffrey Epstein'ın, İngiliz istihbarat teşkilatı MI6 ve İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın eski mensuplarıyla kirli ilişkileri ortaya saçıldı. Epstein'ın, Türkiye'nin yakın dostu ülkenin yeniden inşasına yardımcı olma bahanesiyle yetkililerden haraç almak ve devlet varlıklarına el koymak yönünde planları görüştüğü belirlendi. İşte detaylar...