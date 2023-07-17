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Dünya
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Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

2023-07-17 20:29:38
Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Yunanistan, ABD’den tanesi 150 milyon avroya 4 adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi tedarik etmeyi planlıyor. Gemiler, ikinci el olarak tedarik edilecekler.

#1
Foto - Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Yunan Donanması, ABD Donanması’ndan EDA (İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi) Programı kapsamında 4 adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi (LCS) tedarik etmeyi planlıyor. Gemilerin tedariki, 150 milyon avro birim maliyetle toplamda 600 milyon avroya mal olacak.

#2
Foto - Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Öte yandan 600 milyon avroluk maliyet, gemilerin EDA Programı kapsamında yalnızca olduğu gibi tedarikini ve ‘operasyonel’ duruma getirilmesine yönelik lojistik ve mühendislik çalışmalarını kapsıyor.

#3
Foto - Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Gemilerin muharebe kabiliyetlerinin arttırılması veyahut modernizasyonu, 600 milyon avroluk bütçeye dahil değil.

#4
Foto - Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Öte yandan olası LCS tedariki, Yunan Donanması’nın komuta kademesini ikiye bölmüş durumda. Bazı Yunan amiralleri tedariki savunurken, bir kısmı ise ‘her şeye bütçe bulan Yunan Savunma Bakanlığı’nın, ikinci el gemi tedarikine’ tepki gösteriyor. Yakın gelecekte Yunan Donanması komuta kademesinin, Freedom Sınıfı LCS’lerin tedariki için bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.

#5
Foto - Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemileri, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan çok amaçlı, hafif ve esnek savaş gemileridir. Lockheed Martin tarafından üretilmiş olan bu gemiler, Littoral Combat Ship (LCS) programının bir parçası olarak geliştirilmiştir. Hızlı ve modüler yapısı sayesinde farklı misyonlara kolayca adapte olabilen gemiler, denizdeki çeşitli tehditlerle mücadele etmek için tasarlanmıştır.

#6
Foto - Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Çok Amaçlı Tasarım: Gemiler; denizaltılara, suüstü gemilerine, hava araçlarına ve mayınlara karşı etkin bir savunma kabiliyetine sahiptir. Modüler tasarımı sayesinde silah ve sensör sistemleri değiştirilebilir, böylece farklı görevlere uygun hale getirilebilirler. Ayrıca, liman dışı bölgelerde ve sığ sularda yüksek manevra kabiliyetine sahip olmaları, özellikle kıyı bölgelerindeki operasyonlarda büyük avantaj sağlamaktadır.

#7
Foto - Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Öte yandan Freedom Sınıfı gemiler; uzun menzilli füzeler, top ve makineli tüfekler gibi güçlü silah sistemleriyle donatılmıştır. Özellikle Harpoon füzeleri ve RAM (Rolling Airframe Missile) füze savunma sistemi gibi modern silahlar, gemilere entegre edilen gelişmiş silah sistemleridir. Ayrıca, sonar, radar ve elektro-optik sensörler gibi gelişmiş teknolojiler, geminin durumunun izlenmesini ve tehditlere karşı erken uyarıyı sağlar. Hizmetteki Gemiler ABD Deniz Kuvvetleri, Freedom Sınıfı gemileri aktif olarak filosunda kullanmaktadır. Bu gemiler, ABD’nin yanı sıra uluslararası deniz kuvvetleriyle de ortak operasyonlarda yer almaktadır. Halihazırda 11 gemi ABD Donanması tarafından aktif kullanımda olup, 4 geminin donatım faaliyetleri ise devam etmektedir.

#8
Foto - Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

2008 yılında hizmete giren sınıfın ilk gemisi Freedom LCS-1 ise 2021 yılında hizmetten çekilmiştir. Yalnızca 13 yıl hizmette olan Freedom’un hizmetten çıkarılması, o dönem oldukça dikkat çekmiştir. Gemilerin teknik özellikleri ise şu şekilde: 121.6 metre uzunluk, 17.7 metre genişlik, 4.5 metre draft, 4500 ton yüklü ağırlık, 27kts maksimum sürat, 15kts ekonomik sürat ile 5000nm menzil ve CODAD (dizel+gaz türbin) tahrik sistemi. Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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