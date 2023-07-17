Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Öte yandan Freedom Sınıfı gemiler; uzun menzilli füzeler, top ve makineli tüfekler gibi güçlü silah sistemleriyle donatılmıştır. Özellikle Harpoon füzeleri ve RAM (Rolling Airframe Missile) füze savunma sistemi gibi modern silahlar, gemilere entegre edilen gelişmiş silah sistemleridir. Ayrıca, sonar, radar ve elektro-optik sensörler gibi gelişmiş teknolojiler, geminin durumunun izlenmesini ve tehditlere karşı erken uyarıyı sağlar. Hizmetteki Gemiler ABD Deniz Kuvvetleri, Freedom Sınıfı gemileri aktif olarak filosunda kullanmaktadır. Bu gemiler, ABD’nin yanı sıra uluslararası deniz kuvvetleriyle de ortak operasyonlarda yer almaktadır. Halihazırda 11 gemi ABD Donanması tarafından aktif kullanımda olup, 4 geminin donatım faaliyetleri ise devam etmektedir.