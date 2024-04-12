Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

ATİNA ÇARK MI EDİYOR Bu arada, Türk Dışişlerli Bakanlığı’nın tepkisine neden olan, Yunanistan’ın Ege’de Deniz Parkı ilan etme kararı konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Yunanistan, 16-17 Nisan’da Atina’da düzenlenecek “Okyanuslarımız Konferansı” sırasında biri Ege, diğeri de İyon Denizi’nde (Yunanistan’ın batısı-Adriyatik) iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmuştu. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın “İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir” açıklaması üzerine, dün Yunan medyasında “Deniz Parkı’nın sınırları henüz belli değil. Bunlar, önümüzdeki dönemde uzmanlar tarafından belirleyecek” şeklinde haberler dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’de 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan ilişkilerdeki yeni dönemin devam ettiğini ve Başbakan Kiriakos Miçotakis’in mayıs ayında gerçekleştirmesi beklenen Ankara ziyareti hazırlıklarının sürdüğünü belirttiler. Öte yandan Yunan kabinesinde daha şahin bir tutum içinde olan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ‘Delfi Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada “Türkiye kabul edilmez taleplerini masadan çekmezse, sorunların çözüm aşamasına geçemeyiz” sözleri dikkat çekti.