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Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

2024-04-12 09:08:58
Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

Türk donanmasının en büyük gemisi TCG Anadolu, Atina’da merak uyandırmaya devam ediyor. Yunan donanması haftaya TCG Anadolu’nun İspanyol ikizi Juan Carlos ile Ege’de eğitime hazırlanıyor. Yunan kurmaylar, “Bu sayede TCG Anadolu’nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız” diyor.

#1
Foto - Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

Yunan Deniz Kuvvetleri kurmayları, Ege’de 19 Nisan’da İspanyol savaş gemileri ile gerçekleştirilecek küçük çaplı bir ortak eğitim tatbikatına çok büyük önem veriyorlar.

#2
Foto - Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

Ege’de Kerpe (Karpathos) adasının batısı ve Andros-Tinos-Sakız (Hios) adaları arasındaki deniz bölgesinde, yani iki ayrı noktada programlanan, bu ortak eğitim tatbikatına verilen önemin nedeni, İspanya deniz kuvvetlerine ait LHD sınıfı helikopter gemisi ‘Juan Carlos’un katılacak olması.

#3
Foto - Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

Yunan kurmaylar, İspanyol fırkateynleri Galicia, Blas de Lezo ve Reina Sofia’nın refakatindeki ‘Juan Carlos’a, Türkiye’nin en büyük yerli savaş gemisi “TCG Anadolu” ile olan benzerlikleri yüzünden önem veriyorlar.

#4
Foto - Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENECEĞİZ ‘TCG Anadolu’nun İspanyol ‘Juan Carlos’ savaş gemisi baz alınarak inşa edildiğini belirten Yunan kurmaylar, Ta Nea gazetesine “Bu ortak eğitim tatbikat sayesinde, TCG Anadolu’nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız” dediler. Gazete, 19 Nisan’daki ortak eğitim tatbikatına, İspanyol savaş gemileri ile Yunan savaş uçaklarının katılacaklarını belirtti.

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Foto - Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

ATİNA ÇARK MI EDİYOR Bu arada, Türk Dışişlerli Bakanlığı’nın tepkisine neden olan, Yunanistan’ın Ege’de Deniz Parkı ilan etme kararı konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Yunanistan, 16-17 Nisan’da Atina’da düzenlenecek “Okyanuslarımız Konferansı” sırasında biri Ege, diğeri de İyon Denizi’nde (Yunanistan’ın batısı-Adriyatik) iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmuştu. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın “İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir” açıklaması üzerine, dün Yunan medyasında “Deniz Parkı’nın sınırları henüz belli değil. Bunlar, önümüzdeki dönemde uzmanlar tarafından belirleyecek” şeklinde haberler dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’de 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan ilişkilerdeki yeni dönemin devam ettiğini ve Başbakan Kiriakos Miçotakis’in mayıs ayında gerçekleştirmesi beklenen Ankara ziyareti hazırlıklarının sürdüğünü belirttiler. Öte yandan Yunan kabinesinde daha şahin bir tutum içinde olan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ‘Delfi Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada “Türkiye kabul edilmez taleplerini masadan çekmezse, sorunların çözüm aşamasına geçemeyiz” sözleri dikkat çekti.

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