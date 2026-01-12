  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehir ayağa kalktı! Sabancı Holding dev projeyi iptal etti Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi Valiliklerden peş peşe son dakika kararları: İşte okulların tatil edildiği iller Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul Alparslan Kuytul'dan skandal sözler: Türkiye korktuğu için el altından yardım ediyor Herkes nefesini tuttu: 500 bin metrekarede petrol heyecanı Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi Ünlü banka Mart sonunda dolar kurunun kaç para olacağını duyurdu O ülke NATO sekreteri Mark Rutte'yi şaşırttı: Türkiye'den İHA aldığınızı gördüğümde çok etkilendim
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi

Komşu Yunanistan’ın personel ve kapasite eksikliği nedeniyle üstlenemediği görevi Türkiye devralmaya hazırlanıyor.

1
#1
Foto - Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Türk Hava Kuvvetleri’nin 2026 yılında NATO Baltık Hava Polisliği kapsamında Estonya’daki Ämari Hava Üssü’nde konuşlanacağı öne sürüldü.

#2
Foto - Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi

İddiaya göre Türkiye, Baltık ülkelerinin hava sahasının korunmasına yönelik görevde savaş uçaklarıyla aktif rol üstlenecek.

#3
Foto - Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Türkiye’nin NATO’nun Baltık Hava Polisliği görevine katılma kararının ittifak içindeki birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Tsahkna, “NATO’da 20 yıldır müttefikiz. Türkiye’nin bu misyona katılması, müttefiklerin ortak güvenliğe katkı sunma iradesinin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi

İddialara göre Türkiye, Yunanistan’ın personel eksikliği nedeniyle katılmayı tercih etmediği görevi üstlenerek Estonya, Letonya ve Litvanya’nın hava sahasının korunmasına katkı sağlayacak. Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında NATO, Rus savaş uçaklarının bölgedeki faaliyetlerine karşı caydırıcılık sağlamayı hedefliyor.

#5
Foto - Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi

Türk Hava Kuvvetleri daha önce 2006 ve 2021 yıllarında NATO kapsamında Baltık Hava Polisliği görevine katılarak Litvanya ve Polonya’da üçer ay süreyle görev yapmıştı. Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye’yi “güvenlik ve siyaset alanında çok güçlü bir stratejik ortak” olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin de hızla arttığını vurguladı. Tsahkna, Estonya’nın Türkiye’den önemli miktarda askeri teçhizat tedarik ettiğini ve Ankara’yı güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi. Türkiye’nin 2026’da NATO Baltık Hava Polisliği görevine katılması halinde, bu adım Ankara’nın NATO’nun doğu kanadındaki caydırıcılığa verdiği desteği ve ittifak içindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü
Gündem

Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Halep'i terör işgalinden kurtaran Suriye Ordusu mensubu silahlı kişilerin, çatışmada öldürdükleri PKK/SDG’li keskin nişancı bir kadın teröri..
İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama
Dünya

İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama

Suriye ordusu, soykırımcı İsrail'in gazına gelen terör örgütü YPG/SDG’nin herhangi bir eyleminin sert karşılık bulacağını açıkladı. ..
Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında!
Aktüel

Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında!

Kumar bağımlılığı nedeniyle hayatına son veren eski uzman çavuş Enes Kuş’un intiharı, dijital bahis ağlarının orduya kadar sızmasını, “kolay..
İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine "barış" istismarı yapıyor
Gündem

İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor

Ali Karahasanoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinde sessizliğe gömülen "Barış Akademisyenleri" korosunu..
Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık
Gündem

Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık

Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda “en çok beğeni alan fotoğraf” için “yumurta” diyen yarışmacı, doğru cevabın Lionel Messi ç..
Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı
Gündem

Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yaklaşık 23 milyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23