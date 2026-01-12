Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi

Türk Hava Kuvvetleri daha önce 2006 ve 2021 yıllarında NATO kapsamında Baltık Hava Polisliği görevine katılarak Litvanya ve Polonya’da üçer ay süreyle görev yapmıştı. Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye’yi “güvenlik ve siyaset alanında çok güçlü bir stratejik ortak” olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin de hızla arttığını vurguladı. Tsahkna, Estonya’nın Türkiye’den önemli miktarda askeri teçhizat tedarik ettiğini ve Ankara’yı güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi. Türkiye’nin 2026’da NATO Baltık Hava Polisliği görevine katılması halinde, bu adım Ankara’nın NATO’nun doğu kanadındaki caydırıcılığa verdiği desteği ve ittifak içindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmiş olacak.