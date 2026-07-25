Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

Bu tatbikatın, iki ülke arasında giderek artan askeri işbirliğinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği ifade edilen haberde, bu işbirliğinin, iki ülke arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayında Kahire'ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanan askeri çerçeve anlaşmasından bu yana düzenlenen bir dizi ortak tatbikatta da kendini gösterdiği aktarıldı. Geçtiğimiz hafta ise Mısır Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Eşref Selim Zaher'in, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında eğitim, uzmanlık transferi ve bilgi alışverişi konularında askeri işbirliğini artırmak amacıyla Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türkiye'de bir araya geldiği dile getirildi.