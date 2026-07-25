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Dünya
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Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

Türkiye'nin savunma sanayiindeki dev hamleleri dünya genelinde ses getirmeyi sürdürüyor. Bir ülkenin yerli savaş uçağımız KAAN ve İHA’larımızı filosuna katmak için harekete geçmesi komşuyu ayağa kaldırdı. Atina'da büyük paniğe neden olan hamlenin detayları ortaya çıktı.

#1
Foto - Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

Yunan basını, Türkiye ile Mısır arasında gelişen ilişkilerin Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ta büyük endişe yarattığını yazdı. Haberde, Kahire'nin Ankara'dan KAAN savaş uçağı ve İHA alarak ülkede fabrika kurmayı planladığı belirtildi. Türkiye ve Mısır'ın yakın zamanda askeri tatbikatlar gerçekleştirdiğine vurgu yapan Yunan basını, Mısır ve Türkiye'nin, insansız hava araçlarına karşı koymaya ve alışılmadık gerçek mühimmatlı atış tatbikatları yapmaya odaklanan ortak bir askeri tatbikatı tamamladığı ifade edildi.

#2
Foto - Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

Bu tatbikatın, iki ülke arasında giderek artan askeri işbirliğinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği ifade edilen haberde, bu işbirliğinin, iki ülke arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayında Kahire'ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanan askeri çerçeve anlaşmasından bu yana düzenlenen bir dizi ortak tatbikatta da kendini gösterdiği aktarıldı. Geçtiğimiz hafta ise Mısır Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Eşref Selim Zaher'in, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında eğitim, uzmanlık transferi ve bilgi alışverişi konularında askeri işbirliğini artırmak amacıyla Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türkiye'de bir araya geldiği dile getirildi.

#3
Foto - Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

YUNANİSTAN VE İSRAİL'DEN ORTAK ENDİŞE Ortak hava kuvvetleri ve komando tatbikatlarının, Kahire ve Ankara arasında hızla derinleşen askeri işbirliğine işaret ederken, Yunanistan ve İsrail açısından ise Türkiye'nin bölgesel emellerinin, Mısır'ın izlediği yol ve Doğu Akdeniz'deki gelecekteki güç dengesi konusunda endişelere yol açtığı vurgulandı. Mısır'ın Türkiye tercihinin, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirebilecek ve Yunanistan ve İsrail için uzun vadeli tehlikeli sonuçları olan alaycı bir stratejik ittifak olarak okunması gerektiği belirtildi.

#4
Foto - Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

Bu tatbikatın, bölgedeki en büyük iki ordunun son derece koordineli, çok sektörlü bir entegrasyon içinde olduğunu gösterdiği ve gökyüzünden yerde siperlere kadar savaş esnasında sistematik olarak birlikte çalışabilirlik oluşturmayı amaçladığı dile getirildi. İsrail'in, Türk dış politikasına karşı kör kalmaması gerektiğinin altı çizilen haberde, Ankara'nın jeopolitik gündeminin en üst sıralarında Kuzey Afrika'yı tutarak, eski taşra bölgelerinde tarihi Osmanlı etkisini yeniden kurmayı amaçladığı ifade edildi.

#5
Foto - Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

MISIR, KAAN'A FENA KAFAYI TAKTI Haberde ayrıca Kahire'nin, ortak tatbikatların ötesinde, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın programına katılmayı planladığı ve gelişmiş insansız hava araçlarının yerli üretimi için Türk savunma şirketleriyle anlaşmalar imzalayarak Mısır'ı askeri olarak Türk etkisine sokmayı istediği dile getirildi.

#6
Foto - Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

Bu düzeydeki bir savunma hamlesinin, bölgenin geleneksel yapısında önemli kırılmalar meydana getireceği aktarıldı.

#7
Foto - Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

ABD VE AB'YE YALVARDILAR Haberde, İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs'ın, Batılı müttefiklerini, özellikle de ABD-AB'yi, Mısır'a ekonomik ve askeri yardımın yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıkça uyarmaları gerektiği belirtildi.

#8
Foto - Yunan'ın etekleri tutuştu: O ülke KAAN ve İHA’larımıza talip

Ayrıca 3 ülkenin istihbarat servislerinin, Ankara ve Kahire tarafından paylaşılan özel taktik doktrinleri ve teçhizatı yakından takip etmesi gerektiğinin altı çizildi.

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