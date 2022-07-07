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Medya
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Yunan'da Abdülhamid Han korkusu

2022-07-07 10:12:00
Yunan'da Abdülhamid Han korkusu

Mavi Vatan'da göreve hazırlanan Abdülhamid Han sondaj gemisinde yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Abdülhamid Han, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi olmasıyla dikkat çekiyor.

#1
Foto - Yunanistan, Abdülhamid Han'ı konuşuyor Yunanistan basınından gazeteler, sondaj gemisiyle ilgili gelişmeleri okurlarına aktardı. Kathimerini gazetesi, Ankara'nın ağustos ayında sondaj planladığına ilişkin habere yer verdi.

Yunanistan, Abdülhamid Han'ı konuşuyor Yunanistan basınından gazeteler, sondaj gemisiyle ilgili gelişmeleri okurlarına aktardı. Kathimerini gazetesi, Ankara'nın ağustos ayında sondaj planladığına ilişkin habere yer verdi.

#2
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"Faaliyet alanı muhtemelen Akdeniz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geminin çalışma bölgesine ilişkin kararın henüz verilmediğine ilişkin ifadeleri anımsatıldı. Söz konusu sondaj kulesinin, yakında çalışmalarına başlayacağı belirtilerek, "Faaliyet alanı muhtemelen Akdeniz olacak." denildi.

#3
Foto - Libya ile hidrokarbon ortaklığı senaryosu Abdülhamid Han gemisinin özelliklerinin de paylaşıldığı haberde, Libya merkezli hidrokarbon araştırma şirketi ile iş birliği senaryolarının konuşulduğu belirtildi.

Libya ile hidrokarbon ortaklığı senaryosu Abdülhamid Han gemisinin özelliklerinin de paylaşıldığı haberde, Libya merkezli hidrokarbon araştırma şirketi ile iş birliği senaryolarının konuşulduğu belirtildi.

#4
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"Doğu Akdeniz'de meydan okumanın habercisi" Proto Thema gazetesi, "Ağustos başında Türk sondaj kulesi 'Abdülhamid Han' geliyor" başlıklı haberinde, geminin dünyada 7'nci nesil beş gemiden biri olduğu ayrıntısı aktarıldı. Haberde, "Türkiye'nin termometreyi tekrar yükseltmesi bekleniyor, bu da Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi." ifadesi kullanıldı. Türkiye'yi provokasyonla suçlamaya çalıştılar Skai televizyonu da Türkiye'nin ağustos ayında Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüteceğini duyurdu. Yeni sondaj gemisinin ilk sondaj sahasının Doğu Akdeniz olmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye'nin, kendi münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü faaliyetleri hedef alan medya kuruluşu, "Ankara'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon" şeklinde bir ifadeye imza attı.

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