Yunan'da Abdülhamid Han korkusu

"Doğu Akdeniz'de meydan okumanın habercisi" Proto Thema gazetesi, "Ağustos başında Türk sondaj kulesi 'Abdülhamid Han' geliyor" başlıklı haberinde, geminin dünyada 7'nci nesil beş gemiden biri olduğu ayrıntısı aktarıldı. Haberde, "Türkiye'nin termometreyi tekrar yükseltmesi bekleniyor, bu da Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi." ifadesi kullanıldı. Türkiye'yi provokasyonla suçlamaya çalıştılar Skai televizyonu da Türkiye'nin ağustos ayında Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüteceğini duyurdu. Yeni sondaj gemisinin ilk sondaj sahasının Doğu Akdeniz olmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye'nin, kendi münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü faaliyetleri hedef alan medya kuruluşu, "Ankara'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon" şeklinde bir ifadeye imza attı.