Yunan devi çıldırdı! Türkiye kararını kamuoyuna ilan etti
Yunanistan’ın en büyük 10 şirketinden biri olan Jumbo Türkiye pazarına giriyor. Türkiye hamlesinin detaylarını şirketin patronu kamuoyu ile paylaştı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, 3.5 milyar Euro’luk piyasa değeriyle Yunanistan’ın en büyük 10 şirketinden biri Jumbo. Doğu Avrupa’nın da en önemli oyuncak şirketlerinden biri. 7 binden fazla çalışanı, yıllık 1.5 milyar Euro’ya varan cirosuyla Yunanistan’ın en önemli perakende ağına sahip firması.
Romanya’dan Bulgaristan’a birçok Avrupa ülkesinde mağazası bulunan Jumbo, gelecek planlarına Türkiye’yi de aldı. Şirketin milyoner ortağı ve kurucusu Apostolos Vakakis, yakın zamanda Türkiye’ye gireceklerini söyledi. Uygun fiyatlı oyuncakları ve ev eşyalarıyla tanınan Yunan perakende devi Jumbo, sessizce Türkiye pazarına girmeyi planlıyor.
Jumbo'nun Yönetim Kurulu Başkanı da olan Yunan işadamı Apostolos Vakakis, şirketin bu hafta yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, koşullar elverirse orta vadede Türkiye pazarına girmeyi düşündüklerini söyledi.
Bu adımın, franchise veya ortak girişim yoluyla değil, tamamen şirkete ait bir yan kuruluş aracılığıyla atılacağını belirtti. Varlığını Avrupa Birliği dışına genişletmek isteyen Jumbo'nun İsrail ile brlikte Kanada’da da açılmak için çalışma başlattığını belirten Vakakis, bu yıl Ontario'da ilk üç mağazasını açmayı planladıklarını ifade etti. Açılacak olan mağazalar, Avrupa’dakilerin aksine daha küçük olacak.
Yunanistan’ın yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Güney Kıbrıs, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek’te faaliyet gösteren Jumbo’nun patronu Vakakis, Türkiye planının altında da Yunanistan’daki pazarın büyüyememesinden kaynaklandığını vurguluyor.
Vakakis, Jumbo'nun Yunanistan'daki ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ında fiyatları düşürdüğünü belirterek, piyasanın deflasyonist bir döneme girdiğini belirtiyor.
1986 yılında Apostol Vakakis tarafından Atina’da kurulan Jumbo, oyuncak dışında, bebek ürünleri, mevsimlik ürünler, dekorasyon ürünleri, kitap ve kırtasiye malzemelerinin satışını gerçekleştiriyor. Son açıklanan verilere göre 90’dan fazla mağazası bulunan Jumbo’nun hisseleri 1997 yılında Atina Borsası’nda işlem görmeye başladı.
