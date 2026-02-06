Yunan devi çıldırdı! Türkiye kararını kamuoyuna ilan etti

Bu adımın, franchise veya ortak girişim yoluyla değil, tamamen şirkete ait bir yan kuruluş aracılığıyla atılacağını belirtti. Varlığını Avrupa Birliği dışına genişletmek isteyen Jumbo'nun İsrail ile brlikte Kanada’da da açılmak için çalışma başlattığını belirten Vakakis, bu yıl Ontario'da ilk üç mağazasını açmayı planladıklarını ifade etti. Açılacak olan mağazalar, Avrupa’dakilerin aksine daha küçük olacak.