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Yumuşacık anne keki tarifi: Yumurtadan yapılıyor! Protein deposu yiyemeyen herkes şimdi yesin

2023-06-25 01:20:38
Yumuşacık anne keki tarifi: Yumurtadan yapılıyor! Protein deposu yiyemeyen herkes şimdi yesin

Nefis Yumuşacık Anne Keki tarifi paylaşacağız. Pişerken kokusu her yere yayılan şahane ötesi bir kek tarifini sizler için hazırladık. Dileyen hemen yesin Yıllardır asla şaşmayan kıvamı ve lezzetiyle aklınızı başınızdan alacak bir kek tarifidir. Tam ölçülü olan bu tarifi tarif defterlerinize not etmeyi unutmayın. Çayın yanında ikram ettiğiniz bu kekin tarifini herkes sizden isteyecektir şaşırmayın.

#1
Foto - Yumuşacık anne keki tarifi: Yumurtadan yapılıyor! Protein deposu yiyemeyen herkes şimdi yesin

Şimdi bu nefis yumuşacık anne keki tarifi nasıl yapılır, hangi malzemelere ihtiyacımız var birlikte inceleyelim. Yumuşacık Anne Keki Tarifi İçin Malzemeler; Su bardağı ölçüsü 250 ml 4 adet yumurta 1,5 su bardağı toz şeker 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı süt 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı karbonat 3 su bardağı un

#2
Foto - Yumuşacık anne keki tarifi: Yumurtadan yapılıyor! Protein deposu yiyemeyen herkes şimdi yesin

Üzeri İçin; Susam Yumuşacık Anne Keki Tarifi Nasıl Yapılır; Derin bir kapta yumurta ve şekeri mikserle köpürtene kadar çırpın.

#3
Foto - Yumuşacık anne keki tarifi: Yumurtadan yapılıyor! Protein deposu yiyemeyen herkes şimdi yesin

Daha sonra sıvı yağı, sütü ve yoğurdu ekleyip karıştıralım. Un, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı elekte eleyerek ekleyip karıştıralım.

#4
Foto - Yumuşacık anne keki tarifi: Yumurtadan yapılıyor! Protein deposu yiyemeyen herkes şimdi yesin

Tepsimizin her yerini güzelce yağlayalım ve kek harcımızı ekleyelim. Tepsiyi tezgaha vurarak üzerinde ki kabarcıkları yok edelim. Üzerine en son kavrulmuş susam serpiştirelim.

#5
Foto - Yumuşacık anne keki tarifi: Yumurtadan yapılıyor! Protein deposu yiyemeyen herkes şimdi yesin

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyip servis edelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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