Yumuşacık anne keki tarifi: Yumurtadan yapılıyor! Protein deposu yiyemeyen herkes şimdi yesin

Nefis Yumuşacık Anne Keki tarifi paylaşacağız. Pişerken kokusu her yere yayılan şahane ötesi bir kek tarifini sizler için hazırladık. Dileyen hemen yesin Yıllardır asla şaşmayan kıvamı ve lezzetiyle aklınızı başınızdan alacak bir kek tarifidir. Tam ölçülü olan bu tarifi tarif defterlerinize not etmeyi unutmayın. Çayın yanında ikram ettiğiniz bu kekin tarifini herkes sizden isteyecektir şaşırmayın.