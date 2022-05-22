Yumurta suyunun inanılmaz faydaları

Daha canlı ve parlak saçlar Kaynattığınız yumurta suyunu saçlarınıza sürün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve bu da saçlarınızın oldukça canlı görünmesine yardımcı olur. Özellikle de kuru saçlar için adeta bir ilaç.