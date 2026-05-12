Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eski basın sözcüsü Yuliya Mendel, Rusya savaşına ilişkin çarpıcı bir itirfta bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eski basın sözcüsü Yuliya Mendel, Rusya savaşına ilişkin çarpıcı bir itirfta bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eski basın sözcüsü Yuliya Mendel, 2022 yılındaki İstanbul müzakerelerinde Kiev yönetiminin Donbas’tan vazgeçmeyi kabul ettiğini iddia etti. Mendel, Zelenskiy’nin bu konudaki tutumunun tutarsız olduğunu söyledi.
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a konuşan Yuliya Mendel, 2022 baharında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen İstanbul görüşmelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mendel, bu bilgiyi kimden aldığını ise açıklamadı. Eski basın sözcüsü, Zelenskiy’nin bu tavrının ardında savaşı sona erdirme isteği olduğunu belirtti:
“O dönem Ukrayna’yı müzakere masasında temsil eden kişilerle konuştum. Bana ayrıntılı olarak anlattılar: Her şeyi kabul etmişlerdi. Daha da önemlisi, Zelenskiy’nin bizzat Donbas’ı vermeyi onayladığını söylediler”, dedi Mendel.
“Donbas’ı terk etmek, savaşın bitmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden Zelenskiy buna razı olmuştu.”
Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul müzakereleri, Şubat 2022’de başlayan savaşın ilk aylarında yoğun bir şekilde yürütülmüş, hatta tarafların bazı maddelerde ön anlaşmaya vardığı konuşulmuştu. Ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış, Kiev ve Moskova birbirini anlaşmayı sabote etmekle suçlamıştı. Mendel’in iddiaları, Zelenskiy’nin savaşın başında toprak tavizine sıcak baktığı ancak daha sonra Batı’nın desteğiyle pozisyon değiştirdiği yönündeki tezleri güçlendiriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23