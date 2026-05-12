  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bağırsak dostunun hasadı başladı! Kilosu 200 liradan başlıyor! Yunan ve Rum kesimini korku sardı: Türkiye’nin önündeki en büyük engel kalktı kalkacak Nefes almak bile lüks oldu: Türkiye ‘çifte risk’ kıskacında! Alerjisi olanlar için ‘kırmızı alarm’ verildi Sıcak gelişme: ABD’nin acil petrol rezervi İzmir'e getiriliyor Dev bankadan altın için çarpıcı değerlendirme Sigara tiryakileri dikkat! Türkiye’de yeni dönem başlıyor Türkiye seçime gidiyor! Sandıklar hazır, tarih bile belli Koparmanın da zarar vermenin de cezası ağır! Bu türlere yaklaşırken 2 kez düşünün Rapor belli oldu: Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor?
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eski basın sözcüsü Yuliya Mendel, Rusya savaşına ilişkin çarpıcı bir itirfta bulundu.

#1
Foto - Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eski basın sözcüsü Yuliya Mendel, 2022 yılındaki İstanbul müzakerelerinde Kiev yönetiminin Donbas’tan vazgeçmeyi kabul ettiğini iddia etti. Mendel, Zelenskiy’nin bu konudaki tutumunun tutarsız olduğunu söyledi.

#2
Foto - Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a konuşan Yuliya Mendel, 2022 baharında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen İstanbul görüşmelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi

Mendel, bu bilgiyi kimden aldığını ise açıklamadı. Eski basın sözcüsü, Zelenskiy’nin bu tavrının ardında savaşı sona erdirme isteği olduğunu belirtti:

#4
Foto - Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi

“O dönem Ukrayna’yı müzakere masasında temsil eden kişilerle konuştum. Bana ayrıntılı olarak anlattılar: Her şeyi kabul etmişlerdi. Daha da önemlisi, Zelenskiy’nin bizzat Donbas’ı vermeyi onayladığını söylediler”, dedi Mendel.

#5
Foto - Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi

“Donbas’ı terk etmek, savaşın bitmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden Zelenskiy buna razı olmuştu.”

#6
Foto - Yuliya Mendel'den olay itiraf: Türkiye'de oradan vazgeçmeyi kabul etmişlerdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul müzakereleri, Şubat 2022’de başlayan savaşın ilk aylarında yoğun bir şekilde yürütülmüş, hatta tarafların bazı maddelerde ön anlaşmaya vardığı konuşulmuştu. Ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış, Kiev ve Moskova birbirini anlaşmayı sabote etmekle suçlamıştı. Mendel’in iddiaları, Zelenskiy’nin savaşın başında toprak tavizine sıcak baktığı ancak daha sonra Batı’nın desteğiyle pozisyon değiştirdiği yönündeki tezleri güçlendiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"
Gündem

Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, sanat camiasındaki yerleşik tabuları yıkan ve sol mahallenin ikiyüzlülüğünü deşifre eden zehir zemberek açıklamala..
İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!
Sosyal Medya

İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!

Amerika'da bir restoranda yemek yiyen İsrailliler, beklemedikleri bir protestoyla karşı karşıya kalarak büyük şok yaşadı.
Bilal Erdoğan'dan torpil açıklaması! Memuriyete alımlar bu şekilde olursa...
Gündem

Bilal Erdoğan'dan torpil açıklaması! Memuriyete alımlar bu şekilde olursa...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, toplumun kanayan yarası haline gelen adam kayırma ve torpil beklentilerine dair sert bi..
CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!
Gündem

CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediyeyi sarsan kirli rüşvet trafiği mahkemede tescillendi. Bir müteahhidin yol izni sorununu çözmek içi..
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonuyla..
Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi. Suriye ordusu personelini taşıyan bir otobüse, Haseke kırsalında kiml..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23