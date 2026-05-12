İsmi sır gibi saklanıyor: Türkiye'den yerli S-400'ü aldılar
Savunma Sanayii Analisti Yusuf Akbaba, Türkiye'nin yerli S-400'ü olarak bilinen Siper Hava Savunma Sistemi'nin ihraç edildiğini yazdı.
GDH'de yer alan habere göre, Savunma Sanayii Analisti Yusuf Akbaba, Türkiye’nin geliştirdiği SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin adı açıklanmayan bir ülkeye ihraç edildiğini duyurdu.
Resmî makamlar tarafından henüz doğrulanmayan bu bilgi, Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemleri alanında ilk ihracat başarısına imza atmış olabileceğine işaret ediyor.
SİPER, Türkiye’nin stratejik tesislerini savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve insansız hava araçlarına karşı korumak amacıyla geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığıyla geliştiriliyor.
ASELSAN sistemin radar, komuta kontrol ve atış kontrol bileşenlerini; ROKETSAN füze motorlarını ve seri üretimi; TÜBİTAK SAGE ise SİPER Blok II füzesini geliştiriyor.
SİPER, farklı menzil seçeneklerine sahip füze konfigürasyonlarıyla görev yapacak şekilde tasarlandı: SİPER Ürün-1 (Blok I): 100 kilometrenin üzerinde menzil, SİPER Ürün-2 (Blok II): 150 kilometreye kadar menzil. Sistem, 0,1 ila 30 kilometre irtifa bandında görev yapabiliyor ve 360 derece kapsama sunuyor.
SİPER’in teknik özellikleri arasında: 100’den fazla hedefi takip, 20’ye kadar füzeye eş zamanlı güdüm, Aynı anda 10 hedefe angajman, Manuel, yarı otomatik ve otomatik çalışma modları, Çoklu radar füzyonu, RF arayıcı başlıkla terminal güdüm yer alıyor. Sistem ayrıca Link-16 ve diğer taktik veri bağlantıları üzerinden hava, kara ve deniz unsurlarıyla entegre görev yapabiliyor.
Yusuf Akbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, adı açıklanmayan bir ülkeye SİPER hava savunma sistemi satışı gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı. Bu bilgi resmî makamlar tarafından henüz doğrulanmamış olsa da, son dönemde Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin Türk hava savunma sistemlerine artan ilgisi dikkate alındığında, SİPER’in ihracat başarısına ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.
Söz konusu iddianın doğrulanması hâlinde Türkiye, ilk kez uzun menzilli bir bölge hava ve füze savunma sistemini yurt dışına ihraç etmiş olacak.
