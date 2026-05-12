Yunan ve Rum kesimini korku sardı: Türkiye’nin önündeki en büyük engel kalktı kalkacak
Avrupa Birliği’nde kararların "oy birliği" yerine "nitelikli çoğunlukla" alınması yönündeki çalışmalar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) deprem etkisi yarattı. Veto haklarının ellerinden alınması durumunda Türkiye’nin AB projelerine dahil olmasını engelleyemeyeceklerini anlayan Atina ve Lefkoşa, "savunmasız kalacağız" feryatlarıyla AB liderlerine baskı yapmaya başladı. Özellikle Almanya ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye ile olan derin bağları, Yunanistan’ın veto yetkisini yitirmesi durumunda büyük bir dış politika hezimeti yaşayacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Avrupa Birliği'nde veto yetkisinin kaldırılmasına yönelik yapılan çağrıların ardından kapalı kapılar ardından yürütülen girişimler Yunan ve GKRY'yi tedirgin etti. Bunu Türkiye'nin önünü açabilecek düzeyde bir adım olarak gören Yunan ve Rumlar telaşlandı. Yunan haber sitesinde yer alan haberde, AB ülkelerinden olan Almanya, Türkiye ile derin ekonomik ve ticari ilişkiler sürdürürken, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin de Ankara ile önemli stratejik ve savunma iş birlikleri bulunduğuna dikkat çekildi.

Haberde AB'de veto hakkının olmadığı bir sistemde, Yunanistan ve Kıbrıs'ın, Türkiye'nin Avrupa savunma programlarına dahil edilmesi, AB-Türkiye gümrük birliğinin iyileştirilmesi, Avrupa Birliği'nin Türk savunma sanayisine sağladığı finansman veya Doğu Akdeniz'deki daha geniş jeopolitik anlaşmalarına engel olamayacağı ve bu durumun endişe verici olduğu vurgulandı.

Atina medyası, AB'nin veto özelliğinin kaldırmasının özellikle GKRY için çok kötü bir karar olabileceğini yazdı. Avrupa Parlementosu Rum Milletvekili Konstantinos Mavridis, AB'deki veto yetkisinin kaldırılması önerisiyle telaşa kapılarak, "Veto hakkının kaldırılması Yunanistan ve Kıbrıs'ı Türkiye'ye karşı savunmasız bırakacaktır" dedi.

Ayrıca haberde, AB'de veto hakkının kaldırılmasının büyük ve küçük ülkeler içinde önemli bir fark olacağı "Veto hakkının kaldırılması küçük devletleri güçlülerin kararlarının seyircisi haline getirecektir" diye eleştiride bulunuldu.

