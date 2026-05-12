Yunan ve Rum kesimini korku sardı: Türkiye’nin önündeki en büyük engel kalktı kalkacak
Avrupa Birliği’nde kararların "oy birliği" yerine "nitelikli çoğunlukla" alınması yönündeki çalışmalar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) deprem etkisi yarattı. Veto haklarının ellerinden alınması durumunda Türkiye’nin AB projelerine dahil olmasını engelleyemeyeceklerini anlayan Atina ve Lefkoşa, "savunmasız kalacağız" feryatlarıyla AB liderlerine baskı yapmaya başladı. Özellikle Almanya ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye ile olan derin bağları, Yunanistan’ın veto yetkisini yitirmesi durumunda büyük bir dış politika hezimeti yaşayacağı yorumlarını beraberinde getirdi.