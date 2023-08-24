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Türkiye
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Yüksekovalıların mezarlık feryadı! 'Bir duvar örün'

2023-08-24 22:46:10
Yüksekovalıların mezarlık feryadı! 'Bir duvar örün'

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Esenyurt Mahallesi'nde yer alan mezarlık dolup yola taştı.

#1
Foto - Yüksekovalıların mezarlık feryadı! 'Bir duvar örün'

Mahalle Muhtarı Selim Genç, ilçenin en büyük mezarlığında yer kalmadığını söyledi.

#2
Foto - Yüksekovalıların mezarlık feryadı! 'Bir duvar örün'

Murat Genç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Yüksekovalıların mezarlık feryadı! 'Bir duvar örün'

"Burası Yüksekova’nın en büyük mezarlığıdır. Maalesef içinde yer kalmamış. Mezarlık dolup yola kadar taşmış. Defalarca söyledik, uyardık ama gördüğünüz gibi mezarlar yola kadar taşmış durumda.

#4
Foto - Yüksekovalıların mezarlık feryadı! 'Bir duvar örün'

Hiçbir yerde böyle mezarlık yoktur. 7/24 belediye personelleri, belediye yetkilileri buradan gelip geçiyor. Burada 2 tane çeşmemiz var ama maalesef onlar da akmıyor. Vatandaşlar da su kovalarını alıp karşıdaki evlerde su alıyorlar.

#5
Foto - Yüksekovalıların mezarlık feryadı! 'Bir duvar örün'

Burayla ilgilenen hiç kimse olmuyor. Ben burada zenginlerimize, hayır severlerimize çağrıda bulunuyorum. Gelip beraber buraya duvar örelim. Yoksa ölmüşlerimize en büyük saygısızlık olmuş oluruz."

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