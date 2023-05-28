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Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

2023-05-28 17:46:42
Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşlar, sonuçları beklemeye başladı.

#1
Foto - Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Sabah saatlerinde okullarda kurulan sandıklarda oylarını kullanan vatandaşlar, açıklanacak sonuçları beklemeye başladı.

#2
Foto - Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde bekleyişini sürdüren vatandaşlar, ellerinde telefonları gelecek haberi bekliyor.

#3
Foto - Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Seçimden 2 gün önce Yüksekova’ya gelen bazı vatandaşlar ise oylarını kullandıktan sonra yeniden yaşadıkları memlekete doğru yola çıktılar.

#4
Foto - Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Oyunu kullandıktan sonra beklemeye başlayan Feryat Sömer isimli vatandaş, “Şimdi oturuyoruz, çay içiyoruz.

#5
Foto - Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Malum yorucu bir seçim geçti. Biz de arkadaşlarla beraber oyumuzu kullandık, şimdi de açıklanacak sonuçları bekliyoruz.

#6
Foto - Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Sonuçlar herkese hayırlı olur inşallah” dedi.

#7
Foto - Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Tempolu bir seçim olduğunu belirten Ali Yiğit isimli vatandaş da, “2. tur için oyumuzu kullandık.

#8
Foto - Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

Heyecanlıyız. Oturmuşuz, herkes akşam saatlerinde açıklanacak sonuçları dört gözle bekliyor. Bu seçimin tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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