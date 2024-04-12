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Yaşam
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Yüksekova’da hayran bırakan manzara

2024-04-12 15:16:51
Yüksekova’da hayran bırakan manzara

İlkbaharla birlikte Yüksekova’da kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

#1
Foto - Yüksekova’da hayran bırakan manzara

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bahar rengarenk geldi. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen ve çiğdemler, karların erimesiyle birlikte kendilerini gösterdi.

#2
Foto - Yüksekova’da hayran bırakan manzara

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki ovada açan kardelen ve çiğdemler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen çiğdemler, etrafını çeviren Cilo Dağı'nın karlı yamaçları ile bütünleşmesi İsviçre Alplerini aratmadı.

#3
Foto - Yüksekova’da hayran bırakan manzara

Her sene Nisan ayında çıkan kardelen ve çiğdemler, fotoğraf sevenler tarafından da büyük ilgi görüyor.

#4
Foto - Yüksekova’da hayran bırakan manzara

Yüksekova'nın Nisan aylarında çok güzel olduğunu belirten fotoğrafçı Ferhat Yiğit, "Türkiye'nin dört bir yanında olmayan görüntüler şuan var.

#5
Foto - Yüksekova’da hayran bırakan manzara

Çok yeri gezdim ama böyle bir güzellik görmedim. Burası çok güzel görüntü oluşturuyor.

#6
Foto - Yüksekova’da hayran bırakan manzara

Yüksekova zaten şu an beyaz gelinliğini giymiş durumda ve etrafını saran Cilo Dağları o güzel kar manzarasıyla adeta hayran bırakıyor. Bu görüntüler kesinlikle İsviçre’yi aratmıyor. Bu güzellikleri herkesin görmesini isterim" dedi.

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