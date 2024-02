Tea Co markasıyla artizan çaylar üreten Nazlı Esen Ummansu, son yılların özellikle gençler arasında popülaritesi artan bubble tea üretimine de geçti. Kurduğu The Boba Co. firmasıyla bubble tea'yi teneke kutuya sokmayı başaran girişimcinin ürünleri pek çok noktada tüketiciler ile buluşuyor.