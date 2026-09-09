Yüksek kredi kartı limiti olanları ilgilendiriyor! Yeni düzenleme geliyor!
Kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenleme getiriliyor. Buna göre, SGK'daki gelir vergileri ile kredi kartı borç bilgileri entegre edilecek.
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Kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenleme getiriliyor. Buna göre, SGK'daki gelir vergileri ile kredi kartı borç bilgileri entegre edilecek.
redi kartı limitlerinin belirlenmesinde yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren düzenlemeyle bankaların, müşterilerin gerçek gelirleri ve toplam borçluluk durumunu daha kapsamlı şekilde dikkate alması planlanıyor.
KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE YENİ KRİTER Yeni sistemle birlikte kredi kartı limitlerinin yalnızca beyan edilen gelir üzerinden değil, kişinin gerçek gelir ve ödeme gücü üzerinden belirlenmesi hedefleniyor. Bankaların müşterilerin mevcut kredi ve kart borçlarını da değerlendirmeye alması planlanıyor. Bu kapsamda farklı kurumlardaki finansal verilerin bir araya getirilmesiyle, kişinin toplam borçluluk durumunun daha net şekilde ortaya konulması amaçlanıyor.
SGK VE RİSK MERKEZİ VERİLERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK Planlanan veri altyapısıyla SGK gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde yer alan kredi ve borçluluk verilerinin birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor. Böylece bankaların kredi kartı limiti belirlerken müşterinin yalnızca gelirine değil, aynı zamanda mevcut kredi ve borç yüküne de bakması sağlanacak.
YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK Yeni uygulamanın özellikle yüksek limitli kredi kartlarını daha fazla etkilemesi bekleniyor. Geliriyle mevcut kredi kartı limiti arasında büyük fark bulunan müşterilerin limitlerinin yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilecek. Amaç, kişilerin ödeme gücünü aşan kredi kartı limitlerine ulaşmasının ve buna bağlı olarak aşırı borçlanmanın önüne geçmek.
Kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenleme getiriliyor. Buna göre, SGK'daki gelir vergileri ile kredi kartı borç bilgileri entegre edilecek.
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