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Yüksek derecede patojenik bir kuş gribi virüsü bulundu! Yeni bir salgın korkusu

2020-11-04 07:48:35
Yüksek derecede patojenik bir kuş gribi virüsü bulundu! Yeni bir salgın korkusu

Koronavirüsü salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Her geçen gün Kovid-19 vaka sayısı artıyor. Bilim insanları ise SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkili aşı bulmak için çalışmalarına son hızla devam ediyor. Diğer yandan kurulan araştırma ekipleri, gelecekte başka bir salgına neden olabilecek virüsleri araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı bilim ekibi, rubella virüsünün iki ayrı akrabasını bulmuştu. Şimdi ise Japonya'da oldukça patojenik bir kuş gribi virüsü bulundu. Peki bu virüs insana bulaşıyor mu? Yeni bir salgına neden olabilir mi? Japon yetkililerden açıklama geldi. Hokkaido Üniversitesi'nde alınan dışkı örnekleri üzerine araştırma yapıldı. H5N8'in alt tipi virüs bulundu.

#1
Foto - Bu durumun 2018 Nisan ayından bu yana doğrulanan ilk yüksek patojen kuş gribi virüsü olduğu da söylendi.

Bu durumun 2018 Nisan ayından bu yana doğrulanan ilk yüksek patojen kuş gribi virüsü olduğu da söylendi.

#2
Foto - Diğer yandan yetkililer şimdiye kadar Monbetsu'da hiçbir yabani kuşun, kuş gribinden dolayı ölmediğini belirtti.

Diğer yandan yetkililer şimdiye kadar Monbetsu'da hiçbir yabani kuşun, kuş gribinden dolayı ölmediğini belirtti.

#3
Foto - Şimdi ise yetkililer yabani kuş dışkılarının bulunduğu yerin 10 km yarıçapındaki kuşların araştırıması gibi önlemler almaya hazırlanıyor.

Şimdi ise yetkililer yabani kuş dışkılarının bulunduğu yerin 10 km yarıçapındaki kuşların araştırıması gibi önlemler almaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Bir yetkili yaptığı açıklamada virüsün bulaştığı canlı kuşlarla temas kurmak gibi özel durumlar dışında insanlara bulaşmayacağını belirtti. Kuş gribi virüsünün keşfedilmesinden sonra kuş gribi için olan ulusal alarm seviyesi 2. kademeye yükseltildi. Çoklu enfeksiyonlar doğrulanmadığı için alarm seviyesi şimdilik 2'de kalacak.

Bir yetkili yaptığı açıklamada virüsün bulaştığı canlı kuşlarla temas kurmak gibi özel durumlar dışında insanlara bulaşmayacağını belirtti. Kuş gribi virüsünün keşfedilmesinden sonra kuş gribi için olan ulusal alarm seviyesi 2. kademeye yükseltildi. Çoklu enfeksiyonlar doğrulanmadığı için alarm seviyesi şimdilik 2'de kalacak.

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