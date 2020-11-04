Yüksek derecede patojenik bir kuş gribi virüsü bulundu! Yeni bir salgın korkusu

Koronavirüsü salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Her geçen gün Kovid-19 vaka sayısı artıyor. Bilim insanları ise SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkili aşı bulmak için çalışmalarına son hızla devam ediyor. Diğer yandan kurulan araştırma ekipleri, gelecekte başka bir salgına neden olabilecek virüsleri araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı bilim ekibi, rubella virüsünün iki ayrı akrabasını bulmuştu. Şimdi ise Japonya'da oldukça patojenik bir kuş gribi virüsü bulundu. Peki bu virüs insana bulaşıyor mu? Yeni bir salgına neden olabilir mi? Japon yetkililerden açıklama geldi. Hokkaido Üniversitesi'nde alınan dışkı örnekleri üzerine araştırma yapıldı. H5N8'in alt tipi virüs bulundu.