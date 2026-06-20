İstanbul’da yürekler ağza geldi! Sahilden askeri mühimmat çıktı!
İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Ormanlı plajında, Karadeniz'den kıyıya vurduğu tahmin edilen ve güvenli alana kaldırılan askeri mühimmat koruma altına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Ormanlı plajında, Karadeniz'den kıyıya vurduğu tahmin edilen ve güvenli alana kaldırılan askeri mühimmat koruma altına alındı.
İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Sahili’nde vatandaşlar tarafından askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sahilde bulunan mühimmatın çevresinde güvenlik önlemi alarak, alanı vatandaşların girişine kapattı.
Yapılan ilk incelemelerin ardından Rusya-Ukrayna savaşından dolayı akıntı ile sürüklenerek Karadeniz’den geldiği değerlendirilen mühimmat, sahil güvenlik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
Bulunan mühimmatın türü ve menşeiyle ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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