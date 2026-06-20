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Tam 90 kişi seferber oldu: Baba oğuldan iz yok!

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Tam 90 kişi seferber oldu: Baba oğuldan iz yok!

Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin içinde akıntıya kapılan baba-oğulu arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

#1
Foto - Tam 90 kişi seferber oldu: Baba oğuldan iz yok!

14 Haziran’da saat 05.30 sıralarında, Artvin-Şavşat kara yolunda, Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarıyla, Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Mecit Kaya yönetimindeki kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi.

#2
Foto - Tam 90 kişi seferber oldu: Baba oğuldan iz yok!

ARAÇ DEREDEN ÇIKARILDI Bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşılan araç, dereden çıkarıldı.

#3
Foto - Tam 90 kişi seferber oldu: Baba oğuldan iz yok!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI Ancak incelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı. Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

#4
Foto - Tam 90 kişi seferber oldu: Baba oğuldan iz yok!

90 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALIYOR Baba ve oğlunun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6’ncı günde de sürüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 90 kişilik ekip görevalıyor.

#5
Foto - Tam 90 kişi seferber oldu: Baba oğuldan iz yok!

BELİRLENEN NOKTALARDA DALIŞLAR YAPILIYOR Bölgede 3 bot, 2 sonar tarama cihazı da kullanılıyor. Trabzon JAK Sualtı Arama Timi bünyesindeki ekipler, belirlenen noktalarda dalışlar yapıyor.

#6
Foto - Tam 90 kişi seferber oldu: Baba oğuldan iz yok!

KEÇİ KURTARILDI Öte yandan bölgede arama çalışmaları yapan ekipler, yamaçtan dereye düşen bir keçiyi fark etti. Suda yüzmeye çalışan keçinin yanına botla ulaşan ekipler, hayvanı karaya çıkardı. Keçi kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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