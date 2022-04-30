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Aktüel
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Yufkacılarda Ramazan Bayramı yoğunluğu

2022-04-30 17:50:41
Yufkacılarda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Karabük’te Ramazan Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle yufka üretimi yapan işletmelerde yoğunluk yaşanıyor.

#1
Foto - Bayramda misafirlere ikram etmek için geleneksel lezzetlerden olan; börek, baklava ve kadayıf yapmak isteyen vatandaşlar yufkacıları tercih etti.

Bayramda misafirlere ikram etmek için geleneksel lezzetlerden olan; börek, baklava ve kadayıf yapmak isteyen vatandaşlar yufkacıları tercih etti.

#2
Foto - Börek ve tatlı yapımında tercih edilen yufka ve kadayıfın satışlarında Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla artış yaşanıyor.

Börek ve tatlı yapımında tercih edilen yufka ve kadayıfın satışlarında Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla artış yaşanıyor.

#3
Foto - Ankara Caddesi’nde yufka dükkanı işletmecisi ve imalatçısı Samet Kıymaz, Bayram öncesi işinin ve sektörün oldukça hareketli olduğunu belirterek, “Marketlerdeki hareketlilik kadar yufkacılarda da hareketlilik var. Günlük üretim kapasitemizi satış dükkanımızda halka direkt satış yapıyoruz. Yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bayram sürecinde meslektaşlarımız ile birlikte işlere yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.

Ankara Caddesi’nde yufka dükkanı işletmecisi ve imalatçısı Samet Kıymaz, Bayram öncesi işinin ve sektörün oldukça hareketli olduğunu belirterek, “Marketlerdeki hareketlilik kadar yufkacılarda da hareketlilik var. Günlük üretim kapasitemizi satış dükkanımızda halka direkt satış yapıyoruz. Yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bayram sürecinde meslektaşlarımız ile birlikte işlere yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.

#4
Foto - Kıymaz, yufkacıların genel olarak imal ettikleri ürünün siparişlere yer yer yetişemediğini, bu durumdan memnun olduğunu vurgulayarak, “Günlük ortalama bin 500 kilogram ürün üretiyoruz. Bu miktarı satıyoruz ve yer yer yetmediği zamanlar oluyor. Bayram arifesinde yoğunluktan ötürü sıkıntı yaşayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Kıymaz, yufkacıların genel olarak imal ettikleri ürünün siparişlere yer yer yetişemediğini, bu durumdan memnun olduğunu vurgulayarak, “Günlük ortalama bin 500 kilogram ürün üretiyoruz. Bu miktarı satıyoruz ve yer yer yetmediği zamanlar oluyor. Bayram arifesinde yoğunluktan ötürü sıkıntı yaşayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

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