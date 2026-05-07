  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı’dan McBurnie uyarısı! ABD'den bunalan Avrupa ülkesi Türkiye'nin kapısını çaldı: Makineli tüfek ve top alacaklar 2026’da en çok para kazanacak 8 meslek belli oldu Şenol Hoca'nın kapısını çaldılar: Sergen Yalçın istifa ederse diye Şenol Güneş ile... Bağışıklığı demir gibi yapan o değil! Uyarı geldi: Düzenli uyku ile tehlike bertaraf ediliyor... En sağlıklı kan grubu... Daralma değil, yön değişimi! Otomotivde fren bireyselde gaz ticaride Uçakta hantavirüs alarmı: Kabin memuru karantinaya alındı
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Avrupa Parlamentosunun (AP) eski Yunan Milletvekili Yorgos Kirços, İsrail konusunda Miçotakis hükümetine yeni uyarılarda bulundu. Kirços, "Düşmanının düşmanı dostumdur" teorisinin Türkiye için yanlış olduğunu söyledi.

#1
Foto - Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Kirços, İsrail ile Yunanistan'ın son dönemde yakınlaşmasını AA muhabirine değerlendirdi. İsrail'in son derece saldırgan bir politika izlediğini ve bölgede istikrarı bozan bir unsura dönüştüğünü vurgulayan Kirços, her zaman İsrail yanlısı tutumuyla tanınan ABD'de bile kamuoyunun fikrinin değiştiğini ifade etti.

#2
Foto - Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Kirços, ABD'de son yapılan anketlere göre İsrail'i destekleyenlerin oranının yüzde 37'ye düştüğünü belirterek, Yunanistan'da da kamuoyu görüşünün benzer olduğunu aktardı. Yunanistan'da yapılan anketlere göre, Yunanların yaklaşık yüzde 70 ila 75'inin İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik tavrını saldırgan bulduğunu dile getiren Kirços, İsrail ve ABD'yle aynı fikirde olanların oranının yüzde 20 civarında kaldığını kaydetti.

#3
Foto - Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Kirços, Yunanistan'daki hükümetin İsrail politikası için ise "(Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in Netanyahu'ya bağımlı olduğu bir ilişki oluştu. Miçotakis Netanyahu için 'Dostum Bibi' diyor." şeklinde konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başında iki temel sorun olduğuna işaret eden Kirços, bunlardan birinin Uluslararası Adalet Divanı tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranıyor olması, bir diğerinin de İsrail Yüksek Mahkemesinde yargılanması olduğunu dile getirdi.

#4
Foto - Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Kirços Netanyahu'nun hem İsrail topraklarını genişletmek hem de kendini korumak için sürekli bir çatışma istediğine değinerek, "Bence Miçotakis ve Yunan hükümeti, Netanyahu'nun politikalarıyla arasına bir mesafe koymalı." dedi. Yahudi lobisinin ABD'de çalıştığı gibi Yunanistan'da da varlık gösterdiğini belirten Kirços, "Çok paraları, çok etkileri var. Onları destekleyen önemli isimler var. Netanyahu'nun böylesi sorunları varken, Miçotakis'in onunla ilişkisinin reklamını yapması ilginç." diye konuştu.

#5
Foto - Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Kirços, Yunanistan'ın İsrail ile yakınlaşması halinde Türkiye'nin zor durumda kalacağına ilişkin bir kanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Şimdilerde hükümet yanlısı basının insanlara pazarladığı bir teori var. Buna göre, düşmanının düşmanı dostumdur. Görüyoruz ki İsrail ve Netanyahu'nun yerine geçmek isteyenler Türkiye'nin yeni İran olabileceğini söylüyor. Söylediklerine göre, İsrail'in bölgeyi denetim altında tutma çabasında şimdi rakibi İran. Gelecekte ise Türkiye olabilir, özellikle Suriye konusunda, eğer İsrail Suriye'nin topraklarının bir kısmını alırsa." Bu görüşe inanmadığını bildiren Kirços, "Yunanistan ve Türkiye'nin zor bir tarihi, ortak geçmişi var. Aralarında farklı sorunlar var ancak aynı zamanda pratik sorunları çözmelerinde ve birlikte ilerlemelerinde fayda olan komşu ülkeler." dedi.

#6
Foto - Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Kirços Yunanistan'ın, Türkiye ile İsrail arasında kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye ile ikili sorunlar yaşamak ayrı, komşu ülkeler olarak anlaşma ihtiyacımız ayrı, Yunanistan'ı olası bir İsrail-Türkiye karşıtlığına karıştırmak ayrı." değerlendirmesinde bulundu. Fransa ile Yunanistan'ın ortak bir Avrupa Birliği (AB) geçmişi olduğuna anımsatan Kirços, İsrail ile ittifakın Fransa ile ittifaka benzemediğini belirtti.

#7
Foto - Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Kirços, "İsrail ile ittifak yapmak gibi bir zorunluluğumuz yok. İsrail'in yaklaşımı da Avrupa gibi değil. İsrail, BM kararlarına saygı göstermeyen, Yunanistan dış politikasının sürekli atıfta bulunduğu uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyete göre hareket etmeyen bir devlet. O halde ne işimiz var İsrail ile?" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Yunanistan'ın Fransa gibi AB ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmasını doğru bulduğunu aktaran eski AP Milletvekili Kirços, "Ama İsrail'den uzak durmalıyız çünkü İsrail saldırgan, aşırı derecede siyonist bir devlet ve sürekli kendine karşıt arıyor, sorun yaratıyor. İsrail'in Türkiye karşıtı bir stratejisi olduğu için bu Yunanistan için bir tehlike işaretidir. Kendi aramızda anlaşmazlıklarımızın olması ayrı, İsrail yüzünden birbirimize girmemiz ayrı." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suikastın ardından ihanet çıktı
Dünya

Suikastın ardından ihanet çıktı

Libya’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Seyfülislam Kaddafi’nin eski koruma komutanı Acmi el-Atiri, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Suika..
O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı
Gündem

O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türk bayrağı açan milliyetçi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. Cam ..
İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır
Gündem

İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İbrahim Kahveci fena yakalandı.
Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı
Gündem

Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı

Dünyanın en büyük gıda devlerinden biri olan Nestlé, bebek maması içeriklerinden gıda güvenliği açıklarına ve küresel pazarlama stratejileri..
Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!
Gündem

Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programında sarf ettiği “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın e..
Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"
Gündem

Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB'deki yolsuzluk davası sürecinde ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı ü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23