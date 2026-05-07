Yorgos Kirços'tan ülkesine uyarı: İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeliyiz

Kirços, Yunanistan'ın İsrail ile yakınlaşması halinde Türkiye'nin zor durumda kalacağına ilişkin bir kanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Şimdilerde hükümet yanlısı basının insanlara pazarladığı bir teori var. Buna göre, düşmanının düşmanı dostumdur. Görüyoruz ki İsrail ve Netanyahu'nun yerine geçmek isteyenler Türkiye'nin yeni İran olabileceğini söylüyor. Söylediklerine göre, İsrail'in bölgeyi denetim altında tutma çabasında şimdi rakibi İran. Gelecekte ise Türkiye olabilir, özellikle Suriye konusunda, eğer İsrail Suriye'nin topraklarının bir kısmını alırsa." Bu görüşe inanmadığını bildiren Kirços, "Yunanistan ve Türkiye'nin zor bir tarihi, ortak geçmişi var. Aralarında farklı sorunlar var ancak aynı zamanda pratik sorunları çözmelerinde ve birlikte ilerlemelerinde fayda olan komşu ülkeler." dedi.