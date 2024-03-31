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Spor
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Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

2024-03-31 14:42:48
Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, üst üste yaptığı teknik direktör değişimlerinin ardından son çareyi Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos da buldu. Başarılı hocayla birlikte bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Kara Kartal, gelecek sezonun planlaması için de yolunu çizmeye başladı. Kartal, sözleşmesi bitenlerin haricinde 10 isimle daha yollarını ayıracak. Takıma aynı sayıda takviye yapılacak. 12 yabancı kuralı nedeniyle yerlilere ağırlık verilecek. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Güneş'in ardından Burak Yılmaz ve daha sonra da Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

#2
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Son olarak çareyi Fernando Santos'u getirerek arayan Kara Kartal, Portekizli çalıştırıcıyla Türkiye Kupası'nı hedefliyor.

#3
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Devre arasında da kadrosuna iki önemli takviye yapan Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk 11'ini oluşturmak için de yoğun bir çaba var.

#4
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu doğru ve güçlü bir şekilde yeniden yapılandırmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

#5
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Büyük bir operasyona girişecek olan siyah-beyazlılar, bu nedenle 6 yönetim kurulu üyesinin içerisinde yer aldığı ve Hüseyin Yücel'in başkanlık ettiği transfer komitesi oluşturdu.

#6
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Kartal'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuların haricinde 10 isimle daha yollar ayrılacak. Yerlerine ise 10 takviye yapılacak.

#7
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Özellikle gelecek sezon kontratı bulunan 18 yabancının çoğunu gönderip yeni sezonda değişecek 12 yabancı kuralına göre 4 takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, ciddi bir yerli oyuncu atağına da girişti.

#8
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Yönetim; Yusuf Yazıcı, Salih Özcan, Yasin Özcan ve Başar Önal gibi isimler için temas halinde.

#9
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Bonservisi Torino'da olan ve sezonu Başakşehir'de geçiren genç yetenek için sezon sonu girişim yapılması planlanıyor.

#10
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Beşiktaşlı kurmaylar, milli futbolcular ve gurbetçi oyuncular üzerine çok geniş kapsamlı liste oluşturdu.

#11
Foto - Yönetim kötü haberi verdi! Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor:

Hedef ise kadronun Türk oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak.

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