Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

Olay, saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu'ya (23) cadde üzerinde hızla seyir halinde olan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Genç kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Hayata tutunamadı İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kriko ve havalı yastık yardımıyla otobüsü havaya kaldırarak genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.