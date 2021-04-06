  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

2021-04-06 07:43:42
Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kadın park halindeki otobüsün altına girdi. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

#1
Foto - Olay, saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu'ya (23) cadde üzerinde hızla seyir halinde olan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Genç kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Hayata tutunamadı İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kriko ve havalı yastık yardımıyla otobüsü havaya kaldırarak genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu'ya (23) cadde üzerinde hızla seyir halinde olan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Genç kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Hayata tutunamadı İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kriko ve havalı yastık yardımıyla otobüsü havaya kaldırarak genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#2
Foto - ''Minibüs geldi çarptı. Kaçtı gitti'' Bir görgü tanığı

''Minibüs geldi çarptı. Kaçtı gitti'' Bir görgü tanığı "Karşıdan kadın geldi. Minibüs geldi çarptı. Kaçtı gitti. Geldik baktık, kadın otobüsün altındaydı. Kadının durumunu bilmiyorum. Vuran kaçtı" ifadelerini kullandı. Çantasından düşenler toplanarak poşete konuldu Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Çarpmanın etkisiyle çevreye saçılan araç parçaları ve genç kadının çantasından düşenler toplanarak poşete konuldu. ''Bir kamyon gelip çarpıyor'' Kazayı gören taksici "Arabayla durakta bekliyorduk. Bir kadın yolun karşısına geçiyormuş. Bir kamyon gelip çarpıyor. Kadın otobüsün altına giriyor. Daha sonra yardım etmeye çalıştık ama edemedik. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdık. Onlar gelip çıkardılar. Durumunu bilmiyorum ama ciddiydi" dedi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.

Metin Feyzioğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında dikkat çeken açıklama
Gündem

Metin Feyzioğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında dikkat çeken açıklama

104 emekli amiralin darbe imalı skandal bildirisi ile ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da bir açıklama yaptı. ..
Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap
Gündem

Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin darbe imalı bildiri yayınlayan amiraller hakkındaki "Rütbelerini sökün" tepkisi hakkında açıklamalarda bulunan..
Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı
Gündem

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

104 emekli amiralin imzaladığı sözde bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, müvekki..
Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi
Gündem

Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildiri için 81 ilde harekete geçildi. Türkiye'nin tüm illerinde 910 dernek, 408 vak..
Eşcinsel sapkın vicdansızlığıyla 'pes' dedirtti
Yaşam

Eşcinsel sapkın vicdansızlığıyla 'pes' dedirtti

Antalya Konyaaltı Caddesi'nde alkol alan ve intihar girişiminde bulunan adamın, karısı ve çocukları gözyaşı dökerken olayı sosyal medya hesa..
126 emekli büyükelçinin bildirisi: Bahçeli o diplomat için talimat verdi
Gündem

126 emekli büyükelçinin bildirisi: Bahçeli o diplomat için talimat verdi

Emekli 126 diplomatın bildirisinde imzası bulunan eski MHP Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, Devlet Bahçeli'nin talimatı ile partiden ihracı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay