Yoldaki deliği görünce şoke oldular! Meğerse...

Simetrik şekilde açılan deliğin göktaşı nedeniyle oluştuğunu iddia eden 63 yaşındaki köy sakinlerinden Şaban Ali Sarıhan, "Arazime doğru çıkarken bir arkadaşım aradı. Deliğe düşüp düşmediğimi sordu. Ben de merak edip arabamla oraya gittim ki büyük bir delik. Geldiğimde deliği doldurmaya çalışıyorlardı. Başka bir araç gelip düşmesin diye. Doldurmayın belki bir şey vardır dedim. Özel İdaredeki arkadaşımı arayarak deliğin resmini attım. Hep buraya çıkıp inerdik burada öyle bir şey yoktu yağan yağmurun ardından bu delik oluştu. Burayı bu şekilde delebilecek tek bir şey var. O da göktaşıdır.