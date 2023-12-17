Yolda görenler şaşkına dönüyor! Kafasında tepsiyle bakın ne yapıyor

Kafasının üzerinde taşıdığı yemek tepsisi ile yoldan karşıdan karşıya geçerken bir kaç kez kaza da geçirdiğini dile getiren Yıldırım, “Görenler bu tepsiyi nasıl götürüyorsun, düşürmüyor musun diyorlar. Bende düşürse parası cebinde hazır diyorum. Çok kişi ‘dikkat düşüreceksin’ diyor. Yolun karşısına geçerken birkaç kez araba da çarptı bana. 10 senedir sadece bu işi yapıyorum. Bir işe acemice yaklaşırsan o işi yapamazsın. Ama oluruna bıraktığın zaman hiçbir şey olmaz. Günde yaklaşık 20 km kafamın üzerindeki tepsi ile yemek taşıyorum. Görenler cep telefonu ile beni çekiyor. Sosyal medyada çok videom var. Yemek siparişine göre tepsideki ağırlık değişiyor. Kimi zaman 2 tane kimi zaman 20 tane oluyor. Benim için fark etmiyor. Önemli olan onu kafamın üzerine koymam. Bazıları kafamın üstü düz mü diye bakıyorlar veya tepsinin altında bir şey mi var diye bakıyorlar. Bazıları tepsiyi kafamda taşıdığım için düzlendiğini söylüyor” şeklinde konuştu.