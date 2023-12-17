Yolda görenler şaşkına dönüyor! Kafasında tepsiyle bakın ne yapıyor

Sanayi mahallesinde bulunan Kral Lokantası’nda çalışmaya başlayan İsmail Yıldırım hayalini gerçekleştirmek için bir kez daha deneme yapmak istedi. Yemek tabakları ile dolu tepsiyi kafasına koyan Yıldırım, yaptığı denemede bu kez başarılı oldu. O günden sonra yemek tabaklarını koyduğu tepsiyi eliyle değil de kafasına koyarak götürmeye başlayan Yıldırım, esnaf ve vatandaşların ilgisini çekti. 10 yıldır günde yaklaşık 20 kilometre yol yürüyerek siparişleri yetiştiren Yıldırım yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kaç kez trafik kazası da geçirdi. Yaşadığı kazada yaralanmasına rağmen yılmayan Yıldırım, kafasındaki tepsiyle sosyal medyada ilgi gördü. Kafasındaki tepsiyle yürürken Yıldırım’ı gören vatandaşlar cep telefonu ile kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada yüklerken, lokantanın sıra dışı çalışanı İsmail Yıldırım kimi zaman elleri cebinde kimi zaman ise cep telefonu ile konuşarak siparişi verilen yemekleri teslim ediyor.