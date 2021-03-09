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Yolcu otobüsünde ele geçirildi!

2021-03-09 17:44:13
Yolcu otobüsünde ele geçirildi!

Kırıkkale'de durdurulan bir yolcu otobüsünü denetleyen jandarma ekipleri 880 gram esrar ele geçirdi.

#1
Foto - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 880 gram esrar bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 880 gram esrar bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

#2
Foto - Ekipler, şüphelendikleri yolcular F.C. ve C.M'nin oturduğu koltuklarda narkotik köpeği

Ekipler, şüphelendikleri yolcular F.C. ve C.M'nin oturduğu koltuklarda narkotik köpeği "Cesur"un da katılımıyla yaptıkları aramada, koltuğun altında 880 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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