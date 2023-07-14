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Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

2023-07-14 07:50:31
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Adana Pozantı-Mersin Tarsus TEM otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, otobanda 1 traktör ile 2 kamyon, 2 kamyonet, 1 minibüs ve 1 otobüsün karıştığı kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İlk bilgilere göre 16 kişinin yaralandığı kazada otobüste sıkışanları ekipler kurtardı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

#3
Foto - Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kazada traktör hurdaya dönerken, Adana istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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