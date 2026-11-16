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Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

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Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dün gece saatlerinde Rusya'nın çeşitli bölgelerine büyük saldırılar düzenlendi.

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#1
Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Rusya'nın çeşitli bölgelerine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı, enerji ve sanayi tesisleri hasar gördü.

#2
Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Krasnodar Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezinden yapılan açıklamada, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde faaliyet gösteren işletmede yangın çıktığı, ilçede İHA parçalarının düşmesi sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

#3
Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Taganrog şehrinde iki elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü, birinde yangın çıktığını duyurdu.

#4
Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Slyusar, saldırılarda bölge genelinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, bir köprünün hasar gördüğü ve demir yolu ulaşımının aksadığı bilgisini paylaştı.

#5
Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrinde de sanayi tesisleri ve bir apartmanın hasar gördüğü saldırılarda 6 kişi yaralandı.

#6
Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde enerji nakil hattının hasar görmesi nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

#7
Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini, büyük bölümünün uzak mesafede etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

#8
Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda Rostov bölgesindeki Azov şehrinde yangın çıktığı görülüyor.

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Foto - Rus toprakları delik deşik oldu! Dün gece Zelenskiy neler yaptı neler

Yangının iki petrol deposunun bulunduğu bölgede çıktığı iddia edildi.

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