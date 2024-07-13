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Yolcu otobüsü alev alev yandı

2024-07-13 10:13:25
Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü. Otobüste bulunan yolcular son anda kurtarıldı.

#1
Foto - Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yangın, Bursa Çevre Yolu Doğu Girişi Kestel ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikametine gelen yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, otobüste bulunan yolcular tahliye edildi.

#2
Foto - Yolcu otobüsü alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Yangında etkilenen olmazken yolcu otobüsü küle döndü.

#3
Foto - Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcular ise başka otobüslerle terminale gönderildi

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