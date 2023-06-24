Yola çıkanlar dikkat! Felaket yaşanmaması için lütfen bunu yapın

Yolculuğun son 15-20 dakikası hakkında hiçbir şey hatırlamaz. En son trafik ışığının hangi renk olduğu, en son yön tabelasının ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmaz. Kişi sürüş esnasında farkında olmadan araç hızını artırabilir, azaltabilir veya şerit değiştirebilir. Bu da sürüş güvenliğini tehlikeye atar."